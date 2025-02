Hai sempre cucinato la pasta nel modo sbagliato! Il trucco degli chef ti cambierà la vita

Per cucinare la pasta come uno chef stellato, c’è un trucco che riesce a rendere questo primo piatto più che delizioso proprio come quello dei ristoranti.

Cucinare la pasta è una delle cose, probabilmente, più semplici. Difficile, infatti, pensare di sbagliare perché tutti siamo – più o meno – abituati a far bollire l’acqua, aggiungendo sale, gettando la pasta e aspettando che questa sia cotta. Probabilmente, però, hai sempre cucinato nel modo sbagliato.

Esiste, infatti, un trucco che gli chef professionisti usano per rendere la pasta ancora più gustosa, oltre che perfettamente amalgamata con il sugo. Scopriamo se hai sempre cucinato la pasta nel modo sbagliato e il trucco degli chef che ti cambierà la vita.

Come cucinare la pasta nel modo giusto

Prima di tutto, assicurati di usare la quantità di acqua salata corretta per far bollire la pasta. Generalmente, si tratta di circa un litro di acqua per ogni 100 grammi di pasta. Così, infatti, la pasta può cuocere in modo uniforme. È, inoltre, necessario portare l’acqua a ebollizione completa prima di aggiungere la pasta. Assolutamente, non aggiungere della pasta in acqua fredda, poiché questo rallenterebbe il processo di cottura alterando anche la consistenza.

Scola, quindi, la pasta al dente. Generalmente, un po’ prima di quanto riportato sulla confezione. Per un po’, infatti, la pasta continuerà a cucinare anche fuori dall’acqua. Ma qual è il segreto di ogni chef che cambierà il tuo modo di fare la pasta?

Il trucco di ogni chef: la mantecatura per cucinare la pasta

Il segreto è la mantecatura. Si tratta di una tecnica a cui ricorrono tutti i grandi chef, per poter preparare dei piatti di pasta davvero dal sapore straordinario. Come fare? Finisci, semplicemente, la cottura della pasta direttamente in padella, con un po’ di acqua di cottura e di sugo. Dopo aver scolato la pasta al dente, infatti, non devi far altro che trasferirla nella padella con del sugo o altro condimento già preparato prima e, quindi, aggiungere un po’ di acqua di cottura.

Durante la mantecatura, continua a mescolare la pasta con il sugo. Puoi, inoltre, aggiungere un filo d’olio o, in alternativa, una noce di burro per dare ulteriore cremosità. Grazie a questo trucco, il condimento riesce ad aderire perfettamente alla pasta, creando un piatto dal sapore certamente più ricco e dalla consistenza più avvolgente. Il segreto per una pasta perfetta è la mantecatura, che viene usata anche nei ristoranti stellati. Non ci credi? Prova a usarla per il tuo prossimo piatto di pasta. Buon appetito! Scopri anche come preparare una pasta al forno sfiziosissima e come preparare la pasta alla boscaiola.