La pasta alla boscaiola è il pranzo della domenica che tutti apprezzano

Quali sono gli ingredienti per preparare una buonissima pasta alla boscaiola? Scopri la ricetta facile e veloce per tutti!

La pasta alla boscaiola si prepara in maniera molto semplice e veloce. La ricetta richiede pochi passaggi, basterà cuocere il condimento e nel frattempo mettere a bollire l’acqua per la pasta. In meno di mezz’ora potrai ottenere un piatto da leccarsi i baffi!

Una ricetta perfetta per il periodo autunnale in quanto gli ingredienti utilizzati sono freschi di stagione, se vuoi preparare la pasta alla boscaiola durante il resto dell’anno potrai utilizzare dei funghi surgelati.

Per la versione in bianco ti consigliamo di usare semplicemente della panna da cucina senza amalgamarla alla passata di pomodoro.

Come preparare la ricetta della pasta alla boscaiola

C’è chi preferisce abbinare ai funghi la pancetta o il prosciutto cotto, per questa versione andrai ad utilizzare della salsiccia fresca. I funghi sono freschi, in alternativa andranno bene anche quelli surgelati.

Per ottenere una versione vegetariana, invece, dovrai semplicemente omettere la carne.

Se ti piacciono le ricette con i funghi porcini, non perdere i nostri consigli su come preparare dei piatti da leccarsi i baffi!

Ingredienti

360 gr di pasta corta

150 gr di salsiccia

200 gr di funghi

50 ml di passata di pomodoro

1 cipolla

1 carota

1 sedano

50 ml di vino bianco secco

200 ml di panna fresca

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

1 ciuffo di prezzemolo

Procedimento