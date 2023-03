Cub cut: ecco l’identikit del taglio medio-corto più in voga del momento

Le tendenze capelli più viste della stagione parlano chiaro: il caschetto sta vivendo letteralmente il suo momento di gloria e, se a sconvolgere non è il fatto in sé, dobbiamo ammettere che rimanere al passo con le continue declinazioni che ne derivano non può che immancabilmente destare una certa confusione. Queste sembrano infatti affiorare senza interruzione, esplorando linee geometriche e pulite così come volumi esagerati ottenuti tramite sapienti scalature effettuate con grande maestria dai professionisti del mestiere.

Ebbene, la prossima versione del carré a far perdere la testa alle coraggiose che stanno iniziando a contemplare la sforbiciata definitiva in vista della prossima primavera è già qui: il suo nome è Cub cut e pare abbia rapidamente scalato la classifica in fatto di tagli medi maggiormente popolari.

Cub cut: cos’è, a chi sta bene e come acconciarlo

Emily Ratajkowski – Foto Instagram @emrata

Il caschetto che si prospetta essere l’hairlook più richiesto della bella stagione del 2023 sarà, come fatto accenno poco fa, il cosiddetto Cub Cut e ciò vale a dire sicuramente l’ennesima variante del più classico bob, solo particolarmente amata per la sua capacità di adattarsi ad ogni tipologia di capello nonché di esaltare i lineamenti propdi di ogni forma di viso. Un taglio che gode senza dubbio di un fascino del tutto effortless, capace di trasmettere personalità a primo acchito.

In quanto a forme e sembianze lo si potrebbe definire una versione più corta ed audace del popolarissimo Wolf Cut (chiedere pure a Madame per i dettagli), il perfetto ibrido tra Mullet e Shag, vantando tra le sue caratteristiche principali lunghezza ed il volume del primo ma al contempo le ciocche sfilate del secondo.

E per lo styling? Oltre agli usuali ferri e piastre l’unico essential a rendere giustizia al taglio potrebbe essere il caro, vecchio diffusore, la prima scelta quando si tratta di creare movimento, volume e valorizzare la texture naturale del capello.