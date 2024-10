Crostata di pasta sfoglia pronta con la marmellata, il dolce da preparare in pochissimo tempo

Se hai poco tempo in cucina e desideri preparare un dessert dell’ultimo minuto, con la pasta sfoglia potrai portare a tavola un dolce a dir poco squisito. Stiamo parlando della crostata di pasta sfoglia pronta con un ripieno di marmellata a piacere.

La crostata è un dolce che solitamente piace a tutti, è ideale per una colazione sana e sfiziosa o come dessert della domenica. Rimedia la marmellata che più ti piace e utilizzala come ingrediente principale di questa deliziosa torta!

Come preparare una deliziosa crostata di pasta sfoglia con marmellata

Con la marmellata puoi preparare tantissime ricette, se hai in dispensa una marmellata fatta in casa il risultato sarà ancora più soddisfacente.

Solitamente la sfoglia viene associata alla preparazione di ricette salate, in realtà è una base versatile poiché si adatta facilmente anche alla preparazione di ricette dolci adatte da gustare sia al mattino per una colazione più sostanziosa che nel pomeriggio per una merenda fatta in casa.

In alternativa alla marmellata puoi farcire la tua crostata di pasta sfoglia con una deliziosa crema pasticcera fatta in casa. Il procedimento in questo caso sarà un po’ più lungo poiché dovrai preparare la crema da zero.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia

200 gr di marmellata a piacere

zucchero a velo quanto basta

Procedimento

Il procedimento è molto semplice. Come prima cosa dovrai tirare fuori i rotoli di pasta sfoglia dal frigorifero e lasciarli a temperatura ambiente per almeno 10 – 15 minuti. Stendi il primo rotolo e posizionalo all’interno di uno stampo per crostate o a cerniera classico. Quindi bucherella la superficie con i rebbi di una forchetta. Prendi la marmellata, versala su tutta la base e distribuiscila in maniera omogenea con l’aiuto di una spatola. A questo punto dovrai stendere l’altro rotolo di pasta sfoglia e ottenere le classiche strisce che andrai a posizionare sulla marmellata come decorazione. Inforna a 180 gradi per circa 35 – 40 minuti. Tira fuori la crostata dal forno, lasciala raffreddare e rimuovi dallo stampo. Puoi aggiungere dello zucchero a velo su tutta la superficie oppure servirla così! La tua crostata di pasta sfoglia pronta con marmellata è pronta per essere gustata.

Con la sfoglia avanzata puoi preparare degli stuzzichini per un aperitivo fatto in casa!