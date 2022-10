Crociera in inverno: le destinazioni più belle

In molti pensano alla crociera come alla classica vacanza da fare in estate, ma questa è un’esperienza che può rivelarsi magica anche nella stagione invernale. Anzi, le migliori compagnie propongono diverse offerte crociere al di fuori del periodo estivo e in molti casi si tratta di occasioni davvero molto interessanti.

Naturalmente però, se si intende partire per una vacanza di questo tipo in inverno bisogna scegliere una destinazione che sia adatta alla stagione.

Vediamo dunque insieme quali sono le mete più belle per una crociera in inverno.

1. Dubai ed Emirati Arabi

Tra le destinazioni più gettonate nel periodo invernale troviamo proprio questa: Dubai e gli Emirati Arabi. Da queste parti infatti in dicembre le temperature sono decisamente miti e gradevoli: perfette per godersi qualche visita in tutta tranquillità, senza patire il caldo afoso tipico invece dei mesi estivi.

Le crociere Dubai vengono proposte anche dalle compagnie più famose, come Costa Crociere, e bisogna ammettere che sono tra le più apprezzate da chi sceglie di partire per una vacanza in inverno. D’altronde, i luoghi da scoprire sono magici e ricchi di interesse storico-artistico, il clima è perfetto e l’atmosfera unica.

2. Grecia

Un’altra destinazione particolarmente gettonata per una crociera nel periodo invernale è la Grecia. Attenzione però: non parliamo in questo caso delle isole greche, ma delle città come Atene che sono ricche di luoghi d’interesse a livello storico-artistico.

Durante una crociera da queste parti è possibile assaporare degli ottimi manicaretti, ammirare il mare d’inverno ma anche visitare siti archeologici famosissimi senza patire il caldo e l’afa tipici dei mesi estivi. La Grecia è dunque un’altra destinazione che merita di essere presa in considerazione per una crociera in inverno.

3. Caraibi

Per coloro che sognano una vacanza al mare, la crociera ai Caraibi è sicuramente il massimo ed il periodo invernale è proprio quello perfetto.

Da dicembre a marzo, le migliori compagnie come Costa Crociere propongono diverse offerte ai Caraibi e bisogna ammettere che una crociera da queste parti è un vero e proprio sogno che si avvera per gli amanti del mare, delle spiagge e delle atmosfere rilassate.

Naturalmente, il costo di una crociera ai Caraibi è superiore anche perché bisogna considerare il transfer ed altri dettagli. Si tratta tuttavia di un’esperienza indimenticabile, che rimane nel cuore.

4. Sud America

Un’altra destinazione perfetta per una crociera nella stagione invernale è il Sud America.

Qui infatti, da dicembre a febbraio le temperature massime si aggirano intorno ai 25-27°C ed è dunque possibile godere di un clima particolarmente mite. Le mete del Sud America che si possono scoprire durante una crociera sono moltissime ed elencarle tutte sarebbe impossibile, ma anche in tal caso Costa Crociere propone molteplici itinerari, adatti a qualsiasi gusto e preferenza.

Nel periodo invernale sono dunque parecchie le destinazioni ideali per una crociera, perfette sia per chi vuole godersi il mare sia per coloro che desiderano scoprire il fascino di città ricche di storia e di cultura. Non bisogna fare altro che scegliere, prenotare e partire per la propria vacanza da sogno.