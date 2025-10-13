Croccante, burrosa e irresistibile | la sbrisolona perfetta te la faccio preparare io

Sbrisolona: te la faccio preparare io la torta più croccante, burrosa ed irresistibile del web! Salva la ricetta qui fai colpo su tutti!

C’è un profumo che sa di casa, di burro e mandorle tostate e che appena lo senti, ti fa innamorare. Sto parlando della sbrisolona, una torta croccante e friabile che si rompe tra le dita e conquista subito con la sua semplicità. Non serve essere pasticceri per farla fidati, proprio perché è rustica, genuina, e più la sbricioli, meglio viene! In pratica è quel dolce che prepari in pochi minuti e che profuma la cucina come le ricette della nonna.

Quello che amo della sbrisolona è che non ha bisogno di perfezione, perché più è irregolare, più è buona! È burrosa, mandorlata e irresistibile, perfetta per accompagnare il caffè o da sgranocchiare davanti a una tazza di tè. Ti bastano pochi ingredienti, tutti quelli che hai già in dispensa, parliamo infatti di farina, burro, zucchero, uova e mandorle, tutto qui. Il risultato? Una delizia croccante dal cuore dorato, che si scioglie in bocca ma con quel “crunch” che ti fa subito sorridere.

Sbrisolona: una torta scrocchiante ed irresistibile da provare subito!

E allora dai, prepariamola insieme. Ti prometto che in meno di un’ora la tua cucina profumerà di pasticceria e tu avrai davanti la sbrisolona perfetta. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e metti le mani in pasta, che la realizzeremo insieme in un batter d’occhio. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 35-40 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la sbrisolona

Stampo da 28 cm

3 uova di cui i tuorli

270 g di zucchero

300 g di burro

1 limone e mezzo bio di cui la scorza grattugiata

300 g di farina 00

Farina di mais 300 g

Mandorle tostate 300 g

1 pizzico di sale

Come si prepara la sbrisolona