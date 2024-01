Crespelle ricotta e spinaci, ricetta facile che conquista tutta la famiglia

Con pochissimi ingredienti potete fare la ricetta delle crespelle ricotta e spinaci e gustare un primo piatto ricco e saporito oltre che economico.

Sfiziose da gustare e semplicissimi da cucinare, le crespelle ricotta e spinaci sono le protagoniste del menu delle occasioni importanti perché sono in grado di mettere d’accordo tutti gli ospiti con la loro bontà.

Sono amate dai bambini e apprezzate da chi ama i piatti sfiziosi e semplici. Di seguito potrete scoprire una ricetta super facile, adatta anche a chi di voi è meno esperta in cucina. Vedrete che seguendo passo dopo passo le nostre indicazioni non commetterete alcun errore e porterete in tavola delle crespelle ricotta e spinaci superlative!

La ricetta delle crespelle con ricotta e spinaci

Prima di tutto questa ricetta si può fare anche in anticipo, nel senso che potete preparare le crepes e la besciamella anche il giorno prima per poi farcire le crespelle e infornarle poco prima di portare a tavola.

Addirittura potete anche usare la besciamella già pronta, e vi risparmiate pure quei pochi minuti che servono per prepararla, per potervi dedicare ad altro. Ma adesso è arrivato il momento di andare a vedere come fare la ricetta delle crespelle ricotta e spinaci, che se volete potete fare più leggere seguendo la ricetta delle crespelle light.

Ingredienti per dodici crespelle

4 uova

40 gr di burro + un po’ per imburrare la padella

mezzo litro di latte

250 gr di farina 00

sale

mezzo litro di besciamella

300 gr di ricotta

300 gr di spinaci cotti e strizzati

30 gr di formaggio grattugiato

Procedimento

Come si preparano le crespelle ricotta e spinaci passo dopo passo. Iniziate a preparare la pastella per le crepes, quindi mescolate in una ciotola la farina con le uova e il burro fuso, unite il latte a filo in modo da non formare grumi e aggiungete un pizzico di sale. Fate riposare e nel frattempo preparate il ripieno, mescolando insieme la ricotta con gli spinaci triturati, un pizzico di sale e il formaggio grattugiato. Ora riprendete la pastella e mettete una padella antiaderente sul fuoco, quando è calda ungetela con del burro e versate un mestolo di pastella. Roteate la padella per far stendere la pastella e cuocete per qualche minuto su ogni lato. Procedete come indicato fino a terminare la pastella. Farcite ogni crespella con un po’ di ripieno di ricotta e spinaci, arrotolatela o chiudetela come preferite. Prendete una pirofila e versateci un po’ di besciamella, stendetela su tutto il fondo e poi adagiate le crespelle ricotta e spinaci ottenute. Infine coprite con la besciamella. Trasferite in forno caldo e cuocete a 180 gradi per circa 30 minuti.

La chef consiglia di dare un’occhiata a come fare le crepes o crespelle a regola d’arte per scoprire tutti i trucchi ed evitare i più comuni errori in cucina nella preparazione di questo piatto.