Le unghie spesso non crescono velocemente come vorremmo. La lamina ungueale viene prodotta tutta la vita. Le unghie delle mani crescono comunque più velocemente di quelle dei piedi, ma sempre abbastanza lentamente. Generalmente, la crescita è in media di tre millimetri per le mani e circa un millimetro per i piedi al mese.

Per chi desidera far crescere velocemente le unghie di mani e piedi – magari, a causa di onicofagia o traumi – è possibile ricorrere ad alcuni trucchi. Scopriamo insieme come far crescere le unghie in modo sano e veloce.

Come far crescere le unghie in modo sano e veloce con l’alimentazione

La velocità della crescita delle unghie non soltanto dipende all’età e da eventuali patologie, ma varia anche da individuo a individuo. Se è vero che non è possibile far crescere le unghie in una notte o in un giorno, è possibile curare l’alimentazione per raggiungere tale scopo. Alimenti, infatti, che contengono vitamina H o biotina possono essere di aiuto: pensiamo a cereali integrali, banane, avocado, latte e uova. Anche l’acido folico non deve mancare, in quanto rafforza le unghie ed evita che si danneggino.

In linea generale, è necessario garantire il giusto apporto di sali minerali e vitamine come calcio, ferro, zinco, vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina D e vitamina E. La vitamina A, ad esempio, è importante per la formazione di cheratina, proteina delle unghie. La vitamina C, invece, contribuisce alla produzione di collagene, mentre la vitamina E protegge dai danni provocati dai radicali liberi. Da prediligere sono le verdure a foglia verde, carote, zucca, fragole, arance e kiwi, oltre all’acqua di cui è essenziale bere almeno due litri al giorno per una corretta idratazione e delle unghie di classe.

Impacchi per far crescere le unghie velocemente

È possibile creare degli impacchi per far crescere le unghie velocemente. Come? È possibile ricorrere a dell’olio di oliva da massaggiare, due volte al giorno, su ogni unghia: così facendo, queste si rafforzeranno e si idrateranno. Si potrebbe, inoltre, ricorrere a del bicarbonato di sodio da mischiare con olio di oliva e limone o aloe vera in gel. Tutti possono essere massaggiati e poi risciacquati.

Da provare è anche l’olio di cocco, ricco di acidi grassi che idratano nutrendo. Infine, non dimenticate di eliminare le cuticole morte dalla radice delle unghie e di non morderle: questa cattiva abitudine, infatti, può causare danni permanenti sia alle pelle che alle unghie.