Creazioni semplici con il DAS: 5 idee originali [FOTO]

Fatevi ispirare da queste creazioni semplici con il das che potete copiare per realizzare decorazioni e monili anche con i bambini.

Chi di voi non ha mai giocato con il DAS all’asilo o alle elementari? Questo compagno dell’infanzia è utilissimo per creare tante belle e semplici creazioni che vi permetteranno di abbellire al meglio la vostra casa.

Inoltre, grazie al suo elevato contenuto d’acqua, risulterà più malleabile e morbido del fimo o del cernit, non richiede cottura, asciugando semplicemente all’aria. I suoi componenti sicuri, per lo più a base minerale, lo rendono adatto anche ai più piccoli per i quali è disponibile il DAS colorato. Ma come si modella questo materiale? E quali creazioni è possibile realizzare?

Se avete intenzione di creare un oggetto colorato, per ottenere i migliori risultati ed evitare sbavature, dovrete tingere la pasta modellabile con comuni tempere o delle tinte acriliche, da mescolare direttamente al DAS.

Idee originali per creazioni semplici con il DAS

Potete modellare il DAS con le mani oppure aiutarvi con una serie di strumenti utili, come un piccolo mattarello per creare sfoglie sottili, un taglierino per sezionare con precisione il materiale o uno stuzzicadenti per creare fori e scanalature. Ma cosa realizzare? Ecco 5 idee tutte da copiare.

Come fare una collana con il DAS

Prendete le graffette di ferro, apritele di modo che risultino sformate e poi, con l’ausilio di una pinza, chiudetele a forma di un gancio. Con il das realizzate tante piccole palline decorative, in cui dovrete inserire i piccoli gancetti di ferro nella parte superiore, quindi con le tempere o i colori acrilici e un pennello colorate le palline di das. Introducete le palline di das nella catena e il gioco è fatto!

Gufo con il DAS per creazioni semplici portafortuna

Con la pasta formate una pallina, appiattitela, con la punta di una penna create il movimento delle piumette, quindi piegate i lati versi il centro. Poi ripiegate la parte alta e date la forma della testolina e delle orecchie, dunque regolate le eccedenze nella parte inferiore per modellare il corpo e con la punta delle forbici intagliate il becco.

Creazioni semplici, il chiudi pacco con il Das

Lavorate il DAS prima di farne delle palline che poi stenderete con un matterello, con dei tagliabiscotti ricavate delle formine nel DAS precedentemente steso, mentre con la graffetta scrivete il nome del destinatario del regalo. Ricordatevi di fare un buchino nel chiudipacco con una matita, servirá per far passare un nastrino e legarlo!

Stelle di Das per l’albero di Natale

Tagliate una porzione del panetto di Das e, su una superficie piana e pulita, stendete la pasta con il mattarello. Una volta ottenuta una sfoglia liscia e dello spessore desiderato, premete lo stampino sulla pasta. Con la matita o qualsiasi oggetto appuntito, create un forellino dove poter infilare un nastro.

Farfalla con il Das

Tra le varie creazioni semplici con il DAS ci sono anche le farfalle, che potete creare usando uno stampo di diverse dimensioni oppure sistemando pezzi di impasto modellabile intorno al corpo per creare le ali che andrete poi a decorare con piccoli inserti di impasto colorato. Fare una farfalla con il DAS è davvero molto semplice, è uno dei lavoretti per bambini con il DAS tra i più divertenti e creativi.