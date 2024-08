Cous cous di verdure: ricetta facile per l’estate

La ricetta per preparare il cous cous di verdure. Scopri come ottenere un piatto sfizioso e perfetto per l’estate!

Una ricetta facilissima e veloce da preparare per tutta la famiglia, il cous cous di verdure è un piatto semplice da portare a tavola ma incredibilmente sfizioso. Piace a tutti, anche ai più piccoli, può essere arricchito con tantissimi ingredienti freschi di stagione ed è perfetto per una cena leggera ed equilibrata.

Il cous cous è un alimento originario del Nordafrica, è molto diffuso in Europa e anche nella cucina italiana viene molto apprezzato per tantissime preparazione differenti. Come il cous cous siciliano, un piatto tipico della Sicilia da mangiare almeno una volta.mCome preparare quindi il cous cous di verdure? Ecco la ricetta per ottenere un primo piatto perfetto per tutto l’anno!

Come preparare il cous cous di verdure

Ideale come piatto estivo vegetariano, è un piatto ricco di sapori, come possiamo leggere sul celebre portale di cucina ButtaLaPasta.

Scopri la ricetta da preparare per un pranzo al sacco o per una cena estiva!

Ingredienti

300 gr di cous cous precotto

500 ml di brodo vegetale

1 melanzana

2 zucchine

2 carote

1 peperone

100 gr di piselli

1/2 cipolla

1 cucchiaio di curcuma in polvere

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

4 foglie di basilico

1 pizzico di sale

Procedimento

La prima cosa da preparare è il brodo vegetale, dopodiché potrai procedere con la preparazione delle verdure. Prendi la melanzana, lavala sotto acqua corrente e tagliala a cubetti piccoli. Lava le zucchine, spunta le due estremità e tagliale a cubetti. Effettua lo stesso procedimento con il peperone, ricordando di rimuovere i filamenti e i semi interni. Quindi procedi nello stesso modo con le carote dopo averle pelate. Trita la cipolla e versala all’interno di un tegame antiaderente abbastanza ampio. Aggiungi l’olio extra vergine di oliva e le carote tagliate a cubetti. Accendi la fiamma e lascia soffriggere, poi aggiungi la melanzana tagliata. Lascia cuocere per circa 5 minuti, dopodiché potrai aggiungere i peperoni e i piselli precotti. Unisci le zucchine, lascia cuocere per bene le verdure. A fine cottura aggiungi le foglie di basilico tritate. A questo punto potrai preparare il cous cous. La preparazione è molto veloce, quindi versa il cous cous in una ciotola piena di brodo vegetale bollente. Copri e lascia riposare per circa 5 minuti. Il cous cous sarà pronto per essere utilizzato, sgranalo con una forchetta e aggiungilo alle verdure preparate in precedenza. Amalgama tutto, aggiungi la curcuma in polvere e aggiusta di sale.

Il cous cous di verdure è pronto per essere gustato! Sarà buono anche freddo.