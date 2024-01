Cotoletta croccante, ricetta facile e veloce (i bambini ne andranno matti)

Questa è la perfetta ricetta per fare la cotoletta croccante che piace tanto ai bambini (e non solo). Con la panatura speciale non si sbaglia!

A volte basta davvero molto poco per fare la differenza tra un piatto ottimo e uno mal riuscito. Ad esempio quando si tratta di cotoletta croccante il segreto di una ricetta perfetta sta nella panatura.

Certo, una doppia panatura può aiutare ma anche se ne fate una sola e usate gli ingredienti che vi suggeriamo di seguito, vedrete che il risultato sarà ottimo. E in pochi minuti potrete servire in tavola le vostre cotolette croccanti per la gioia dei bambini e dei buongustai di casa con qualche anno in più…

La ricetta della cotoletta croccante

Per un secondo piatto saporito e facile da fare in poco tempo la ricetta della cotoletta croccante è in assoluto la migliore. Tra l’altro si tratta di un piatto economico e nutriente che vi consente di completare al meglio il menu del pranzo o della cena.

Fare queste cotolette croccanti e squisite diventerà semplicissimo dopo aver imparato il segreto per un risultato perfetto. Che consiste nell’usare del pane raffermo tritato al momento assieme a del formaggio grattugiato.

Ingredienti

4 fettine di vitello

3 cucchiai di latte

1 uovo grande

4 fette di pane raffermo

3 cucchiai di pangrattato

60 gr di formaggio Parmigiano Reggiano Stagionato grattugiato

Sale e pepe quanto basta

olio per friggere qb

Procedimento

Ecco come fare la cotoletta croccante. Prima di tutto unite in una ciotola l’uovo, sbattetelo con una forchetta, aggiungete un pizzico di sale e di pepe nero macinato al momento. Versate il latte nella ciotola e mescolate. Adagiate nella ciotola le fettine di carne di vitello e lasciate riposare mentre vi dedicate alla realizzazione della panatura. Prendete le fette di pane raffermo e mettetele in un mixer, frullate in modo da ottenere una grana di pangrattato non troppo fine, anzi deve essere abbastanza briciolosa. Unite poi il formaggio grattugiato e il pangrattato. Mescolate per amalgamare il tutto. Prendete le fettine di carne una ad una e passatele nel composto di pangrattato, facendolo aderire bene su entrambi i lati, facendo una leggera pressione. A questo punto versate l’olio per friggere in un tegame e friggete le cotolette per qualche minuto per lato fino a perfetta doratura.

La chef consiglia: potete ripassare le fettine già panate nell’uovo e poi di nuovo nella panatura per creare uno spessore ancora più croccante. Il procedimento si può usare anche per la cotoletta alla milanese. Invece se volete un piatto più leggero provate anche le cotolette di pollo al forno, sono gustose e light.