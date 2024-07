Costumi tribali, la tendenza del 2024: i modelli più originali

L’ultima moda in materia di beachwear parla chiaro, la fantasia tribale sta spopolando sulle spiagge: i modelli più cool.

Oltre i costumi interi che sono sempre i più sensuali da scegliere, l’ultima tendenza per l’estate 2024 sono i costumi da bagno con fantasia tribale. Con trame colorate e intense, dalla linea grintosa, è questa la moda per i prossimi mesi estivi. Basterà guardare i vari modelli proposti per innamorarsene subito.

Se H&M con la collezione costumi interi ci ha proposto una serie di scelte per non rinunciare a essere sexy in spiaggia, è a Miss Bikini che si deve il merito di aver lanciato l’ultima tendenza in materia di beachwear: la fantasia tribale che ha già fatto impazzire tutte.

Costumi tribali per l’estate 2024, la nuova fantasia che sta spopolando in spiaggia

Miss Bikini è un brand che da sempre anticipa le tendenze in materia di costumi, dai modelli più originali fino alle versioni più classiche, ha davvero costumi per ogni genere di gusto. Per quest’estate 2024 con la serie tribale ha davvero sorpreso tutti, regalando una serie di bikini e copricostumi dal carattere audace e grintoso, per la donna che attraverso il suo look – anche in spiaggia – vuole mostrare tutta la sua determinazione.

Ed ecco che arrivano i costumi che traendo origine dallo stile etnico, lo rimarcano ancora di più, regalandoci trame tribali davvero uniche. Partendo dai tradizionali oggetti della cultura africana, come le maschere tribali e gli scudi masai, i modelli più cool di costumi si riempiono di disegni ispirati a queste forme geometriche colorate e vivaci. Impossibile non notare la perfezione delle lavorazioni in questo stile afro-chic.

Da spirali di diversi colori che riempiono i triangoli dei bikini, fino ai tubolari ricamati con perline. Questi costumi, come si vede dall’immagine, sono un’esplosione di intensi colori, dall’argento, al viola, passando per l’arancione al verdone e azzurrone. Il risultato? Questi bikini – disponibili in diversi modelli, dalle fasce ai triangoli – sono un inno all’Africa e trasmettono passione e focosità.

E’ senz’altro questa la vera tendenza beachwear per l’estate 2024, la serie tribale è ricca di modelli di costumi ma anche di soprabiti per completare gli outfit più originali. I colori sono il vero plus di questa collezione, la cui tonalità forte è messa in risalto dall’abbronzatura perfetta per un risultato sorprendente. Dai modelli con i laccetti a quelli a vita alta, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.