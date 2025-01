Costretto a lasciare il programma di Maria De Filippi: addio doloroso, fiumi di lacrime

Da Uomini e Donne ad Amici, fino a C’è posta per te: le trasmissioni di Maria De Filippi rappresentano una garanzia di successo da ormai tantissimi anni per Mediaset. Edizione dopo edizione, il pubblico di Canale 5 risponde “presente”, regalando ascolti record ai programma di Maria, sia che si tratti della fascia pomeridiana che del prime time.

A proposito di programmi di Queen Mary, nelle scorse ore è arrivata una brutta notizia per uno dei protagonisti più amati dal pubblico. Ad annunciarla è stata proprio la conduttrice, che si è trovata costretta a comunicare la triste novità ad uno dei componenti della trasmissione. Un addio in anticipo, totalmente inaspettato, che ha lasciato tutti di sasso: ecco cosa è successo nel dettaglio.

Maria De Filippi, l’annuncio è una doccia fredda per l’allievo: costretto ad abbandonare Amici

Non è la prima volta che accade ad Amici, ma, quando accade, è un vero dolore. Lo sa bene Alessio Di Ponzio, il ballerino di Amici 24 che ha dovuto abbandonare improvvisamente la scuola, in seguito ad un infortunio. L’allievo del team di Emanuel Lo si era fatto male durante una lezione ed era in attesa degli esiti degli esami. Il verdetto è stato più duro di quello che poteva immaginare e a comunicarglielo è stata Maria De Filippi, in collegamento con la casetta.

“Ti dico che ci vediamo l’anno prossimo. Mi dispiace, però bisogna che ti operi e poi hai sette settimane di fermo prima di riappoggiare il piede”. Queste le parole della conduttrice, collegatasi con i ragazzi nel corso del daytime in onda venerdì 24 gennaio 2025. Una vera doccia fredda per il ballerino che, dopo lo shock iniziale, non ha trattenuto le lacrime.

“Alessio queste cose ai ballerini capitano. Se hai seguito il programma, hai visto che chi ha avuto questa disavventura, poi quando è ritornato, era persino più forte di prima”, ha aggiunto Maria De Filippi. “Spero, perché mi sembra di aver buttato via quello che ho fatto fino ad adesso, giusto a me doveva capitare”, è la replica del ballerino, tra le lacrime.

A supportarlo tutti i suoi amici, anche loro distrutti dalla notizia improvvisa: in tanti non hanno trattenuto le lacrime. “Quanto mi mancherete, vi penserò tutti i giorni”, ha aggiunto Alessio, al quale i compagni di classe hanno preparato una splendida sorpresa per la sua ultima serata in casetta. Per lui una torta di buona guarigione, con l’augurio che possa continuare a inseguire il suo sogno