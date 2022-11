I migliori beauty brand low-cost da provare ora per una pelle perfetta

Vantare una pelle di porcellana spendendo il minimo indispensabile? Si può! Con la benedizione di Madre Natura, si intende. Per noi è presto detto o, perlomeno, lo sarà a breve: basta solo sapere quali siano i cosmetici low-cost migliori sul mercato ed il gioco sarà fatto.



Al giorno d’oggi gli esempi di prodotti cosmetici proposti ad ottimi prezzi per la salute e la bellezza della nostra pelle sono davvero numerosi. Partiamo subito alla scoperta della nostra selezione in merito, con un best-seller per ogni brand.

The Ordinary

Foto Instagram @theordinary

Iniziamo con The Ordinary, un marchio che offre tecnologie cliniche riconosciute ed efficaci offerte ad un prezzo onesto: tutti i prodotti della loro gamma si presentano con un pack essenziale e pressoché trasparente, inodori ed anallergici. Inutile parlare dei risultati, certi ed ottenuti in tempi brevi. Tra i nostri favoriti è impossibile non citare il loro siero all’ acido ialuronico, corposo e ultra idratante. Voto? Dieci!

Freshly Cosmetics

Foto Instagram @freshlycosmetics_it

Come potremmo non citare Freshly, il brand di skincare spagnolo che ha fatto della sua filosofia il concetto di cosmesi sana, sostenibile e trasparente formulando prodotti 100% naturali, vegani e non testati sugli animali. Uno dei nostri preferiti è sicuramente il recente siero viso alla Vitamina C, dall’azione antiossidante e rigenerante.

Bottega Verde

Foto Credits | Bottega Verde

Chiudiamo in bellezza con Bottega Verde, noto beauty brand che da oltre 40 anni si muove nel mondo della cosmetica green formulando prodotti base di principi naturali. Quella per la loro maschera all’argilla e carbone vegetale -la quale agisce su impurità, tossine e polveri inquinanti- per noi è una vera ossessione.