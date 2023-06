Cos’è il “beach walking” e quali sono i benefici: perché dovremmo approfittare della bella stagione per praticarlo

Il beach walking è un’attività che sta diventando sempre più diffusa. In molti hanno compreso i vantaggi che si possono ottenere.

Chi non ama la spiaggia? Una visita al mare è un piacere sensoriale per via dell’aria fresca, delle onde morbide e della sabbia fine. Quello che offre va però oltre il semplice relax: è un ottimo posto per migliorare la salute e la forma fisica. E tutto ciò non richiede sprint su e giù per il litorale. Una lenta e dolce passeggiata sulla spiaggia farà il tutto. Quindi, metti giù il tuo romanzo, togliti le infradito e cammina lungo la riva per goderti i benefici del beach walking.

Camminare sulla sabbia è diverso dal farlo su una superficie dura come l’asfalto. In effetti, tale attività brucia dal 20 al 50 percento in più di calorie, rispetto a passeggiare su una superficie dura. Se inizi a fare jogging in spiaggia, avrai bisogno di più energia di quella utilizzata in confronto a quando lo fai in città. Infatti, la corsa sulla sabbia è vantaggiosa in quanto è a basso impatto ma offre un elevato apporto energetico. Questo perché i tuoi muscoli e tendini lavorano di più, quando i piedi affondano ed escono fuori dai granelli.

I benefici del beach walking

Camminare a piedi nudi nella sabbia è un tipo di allenamento di resistenza, perché rafforza i muscoli tra la schiena e i piedi, così come i polpacci, i glutei ei quadricipiti. Ancora una volta, ciò è dovuto alla leggera sensazione di affondamento e trazione che si prova ad ogni passo compiuto.

Importante anche per contrastare l’invecchiamento, il beach walking migliora la forza dell’anca e può prevenire la progressione di condizioni degenerative. Il rafforzamento muscolare e le calorie bruciate offrono benefici sia immediati che futuri. Per quelli con artrite spinale, le passeggiate lungo la spiaggia possono aiutare a prevenire lo sviluppo della patologia. Questa attività è l’ideale anche per chi soffre di dolori al ginocchio. Camminare sulla sabbia mette meno stress sul tuo corpo, aiutando le ossa.

Si tratta di un ottimo modo per alleviare la tensione e calmare il sistema nervoso. Che si tratti del dolce ritmo delle onde o dei maestosi colori di un tramonto, la spiaggia è un luogo rilassante. Crea un senso di tranquillità e un apprezzamento per la bellezza della natura. Camminare sulla sabbia massaggia delicatamente i piedi e rimuove le cellule morte della pelle. Infatti, in pochi lo sanno, ma questa è un esfoliante naturale! Dopo una passeggiata sulla spiaggia a piedi nudi, potresti notare che sono diventati più morbidi. E cosa c’è più rilassante?