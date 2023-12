3 cose da non fare a Capodanno (se non vuoi avere rimorsi fino al prossimo)

È arrivato, lo aspettavate da 364 giorni e ora potete darvi alla pazza gioia. Ma ricordate che ci sono diverse cose da non fare a Capodanno!

Finalmente la fatidica data è giunta, tutto – o quasi – è pronto per i festeggiamenti del Capodanno in compagnia degli amici e non vedete l’ora di dare il vostro meglio per celebrare la fine del vecchio anno e l’inizio del nuovo. Bene, però dovete fare attenzione.

Sì, perché prima di perdere ogni freno inibitorio, date retta ad una vecchia zia: ci sono cose da non fare a Capodanno se non volete passare i giorni a venire con la brutta sensazione di aver sbagliato qualcosa…

Tre cose da non fare a Capodanno

Allora, partiamo dai fondamentali. Non dimenticate di indossare un capo di abbigliamento di colore rosso. A Capodanno bisogna vestirsi di rosso. È un must imprescindibile. Non oserete contravvenire a questa regola suprema, vero?

Chi siete voi per non tenere fede alle tradizioni? Come dite? Odiate le tradizioni e soprattutto non sopportate chi si veste di rosso per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo credendo che porti fortuna. Ecco, state sbagliando tutto.

Per la serie “Non ci credo, ma se è vero…“ è bene propiziarsi gli astri e il fato indossando, non dico proprio un completino intimo rosso e trasgressivo, che tra l’altro se siete single non vedrà nessuno…, ma almeno un foulard rosso!

Ecco, a proposito di intimo trasgressivo da far vedere… Non siate predatrici a tutti i costi, non provateci con chiunque sia nel vostro raggio di azione perché siete fermamente convinte che “chi lo fa a Capodanno, lo fa tutto l’anno“. Non è il caso di flirtare con qualsiasi essere vivente che vi capita a tiro!

Se poi vi siete messe in testa che quest’anno dovete fare almeno una conquista, e volete approfittare del party di Capodanno per giungere allo scopo, prima valutate bene se è il caso di rimorchiare proprio quel tipino lì con l’aria tenebrosa, perché poi se si innamora e voi no, che figura ci fate?

Infine, un consiglio fondamentale: non vi ubriacate, cercate di mantenere un certo contegno! Sì, è chiaro che volete e dovete festeggiare un’occasione come il Capodanno nel migliore dei modi, ma perdere i sensi a metà della festa non vi fa onore.

E poi tenete a mente che ci sarà sempre qualcuno dei vostri amici – chiamiamoli così – con lo smartphone in mano pronto a immortalare in un video o nelle foto quel momento imbarazzante in cui finite sdraiate sotto al tavolo senza coscienza. Per di più sbiascicando parole senza senso, o con un senso ben preciso, magari compromettenti…

Per il resto, godetevi il momento, divertitevi alla grande, e buon Capodanno!