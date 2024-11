Cose da fare a casa da soli la domenica: le idee migliori per passare il tempo e stare bene

La domenica è un giorno – anche se non per tutti – di riposo e può, quindi, essere un buon momento per dedicarsi a se stessi, godendosi un po’ di tranquillità anche da soli. Per la maggior parte delle persone, la domenica è la giornata dedicata al relax. Chi non lavora, dedica questo giorno della settimana al riposo e allo svago. A volte, però, può capitare di essere da soli e di essere indecisi su cosa fare per trascorrere al meglio questo giorno di vacanza.

Non è assolutamente detto che essere da soli in casa significhi per forza annoiarsi, anzi ci sono tante attività che possono essere svolte e che ci faranno stare bene. Stare da soli, a volte, è un’opportunità per potersi rilassare, esplorare nuovi hobby, ricaricare le proprie batterie o anche imparare qualcosa di nuovo. Scopriamo insieme alcune cose da fare a casa da soli la domenica e quali sono le idee migliori per passare il tempo e stare bene con se stessi.

Cosa fare la domenica pomeriggio in autunno e in inverno

L’autunno è caratterizzato da colori e profumi magici. Le foglie si colorano di oro e bronzo e donano chiome affascinanti agli alberi dalle quali iniziano a cadere. Oltre al foliage, alle prime piogge e ai vestiti più pesanti, le giornate iniziano ad accorciarsi e l’odore di castagne, torte e biscotti appena sfornati aleggia per casa. Per trascorrere una bella una domenica autunnale da soli, ci sono tante cose da poter fare e anche le domeniche di inverno possono avere il loro perché, se trascorse in casa! Pensate ai temporali che si fanno sempre più frequenti, così come al freddo e alla neve. Non si ha molta voglia di uscire, anzi si cerca di stare il più possibile al calduccio.

Prendetevi cura di voi : è domenica. Siete da sole a casa e fuori, magari, piove. Che fare? Approfittatene per prendervi cura di voi stesse, facendo quelle cose che non avete avuto il tempo di fare durante la settimana. Dormite un po’ di più – perché un sonno ristoratore ci vuole proprio ogni tanto – fate la manicure e la pedicure, limando le unghie con attenzione e applicando un bello smalto e, poi, anche un lungo bagno caldo, con musica bassa e oli essenziali per sgombrare la mente e ritrovare il relax perduto.

Preparate un dolce : la domenica, soprattutto in autunno, è quel giorno in cui la casa si riempie di profumi buoni e il palato desidera assaporare gusti sfiziosi. Si sa che cucinare, se lo si fa con calma – per se stessi o per chi si ama – rilassa e fa bene al cuore. Cucinate un bel dolce, una torta o dei biscotti che potrete gustare come merenda e a colazione per il giorno seguente. Sorseggiate una bella tazza di tè bollente o una cioccolata calda. In alternativa, potreste sperimentare qualche nuova ricetta senza aver paura di essere giudicate male da qualcuno. È il vostro giorno, quindi date libero sfogo alla fantasia!

Mettete in ordine : una domenica autunnale può essere il momento adatto per mettere un po' di ordine tra le vostre cose e in casa, liberandovi delle cose vecchie. Secondo il Feng Shui, vivere in ambienti puliti e ordinati aiuta a ottenere un ambiente armonioso e privo di energie negative. Per far fluire l'energia positiva, la prima regola è liberarsi del superfluo, delle cose accumulate nel tempo, non utilizzate o rotte. Svuotate armadi e cassetti, mettete a posto le fotografie, eliminate file inutili da PC, smartphone e tablet e passate a rassegna ogni angolo della casa per cercare di capire cosa tenere e cosa no. Approfittatene per rinnovare la camera. Farete qualcosa di utile per voi stesse e dopo vi sentirete sicuramente meglio.

Ascoltate musica : tra le cose belle da fare a casa quando si è da soli, c'è sicuramente l'ascolto della musica e dei nostri brani preferiti, possibilmente a tutto volume! Non sempre ci è possibile scatenarci, ballando sulle note delle nostre canzoni preferite o cantandole a squarciagola. Bé… se siete da sole, è questo il momento migliore per farlo, tanto nessuno vi vedrà!

Guardate serie TV : fare binge watching è la moda del momento, che sembra aver preso piede maggiormente con l'avvento di diverse piattaforme di streaming online come Netflix. In realtà, sono già anni che gli appassionati di serie TV maratonano episodi su episodi, grazie a DVD, Blu-ray e oggi ai servizi di video on-demand. Tra le cose migliori da fare in casa quando fuori piove, c'è quella di mettersi sotto le coperte al caldo sorseggiando una tazza di tè bollente o una cioccolata calda, guardando le nostre serie televisive preferite. Una bella maratona telefilmica è ciò che ci vuole per rilassarvi. Scoprite le serie TV da vedere assolutamente.

Leggete un libro: tra le cose da fare a casa quando siete sole, c'è la tanto amata lettura. Se amate scoprire luoghi e personaggi nuovi, utilizzando esclusivamente la vostra fantasia, leggere un buon libro potrebbe essere la soluzione adatta. È una delle cose più belle da fare in solitudine. Ci consente di imparare, immaginare e sognare gratuitamente sotto un confortante plaid, dimenticando i problemi della vita reale. Vi sentirete riposate e rilassate, senza avere la sensazione di aver perso del tempo prezioso per la vostra vita: la lettura è cibo per l'anima. Scegliete un titolo dalla vostra libreria di casa oppure, se avete già letto tutto, scaricate un e-book.

Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Cosa fare la domenica mattina, pomeriggio e sera a casa in primavera e in estate

Cosa fare, invece, la domenica mattina, pomeriggio o sera a casa in primavera e in estate? La primavera è il momento della rinascita: sbocciano i fiori, si allungano le giornate e la natura si risveglia. L’estate è sinonimo di sole, vacanze, relax e divertimento. Sono da prediligere le attività all’aria aperta per poter fare il pieno di vitamina D. Vediamo alcune delle cose da fare a casa per non annoiarsi.

Meditate : meditare attenua lo stress e allevia ansia e depressione. Chiudere gli occhi per alcuni minuti al giorno, svuotando del tutto la mente dai pensieri, è gratis e soprattutto ottimo per il benessere psicofisico. La meditazione agisce da antinfiammatorio e mantiene giovani, rallentando l’invecchiamento cellulare.

Organizzate un viaggio : se siete impossibilitate a uscire e vi sentite un po' giù, una delle cose pazze da fare a casa è organizzare un bel viaggio! Ormai, su Internet, è possibile acquistare di tutto e l'organizzazione di un viaggio rientra nel pacchetto, perché mete, voli, hotel e offerte sono a portata di click. Lo shopping calma l'ansia, elimina lo stress, sconfigge la tristezza e migliora l'autostima.

Fate giardinaggio : se le belle giornate lo consentono e cercate delle cose divertenti da fare a casa, dedicarsi alla natura può essere una di quelle. Prese dai problemi quotidiani e da quello che ci circonda, può capitarci di dimenticare quali siano davvero le cose importanti della vita e di cui godere. Il contatto con la natura è tra quelle. Se avete la fortuna di avere un giardino a casa o un bel balcone, potete sicuramente dedicare la domenica alla cura del vostro spazio verde. Si tratta di un hobby che rilassa parecchio e può dare delle belle soddisfazioni.

Fate attività fisica: se vi state chiedendo cosa fare quando siete da sole a casa la domenica in questo periodo dell'anno, la risposta più adatta potrebbe essere l'attività fisica all'aperto per mantenervi in forma. Le idee non mancano in tal senso e dedicare del tempo a se stesse è sempre la scelta migliore, soprattutto per il proprio benessere psicofisico. Potete fare cyclette, correre sul posto o fare un po' di aerobica o yoga, semplicemente seguendo le dritte dei video che si trovano online.

Naturalmente, tutte queste attività possono essere fatte approfittando delle belle giornate all’aria aperta, magari in balcone o in giardino. Il consiglio è quello di mettere della musica, che vi farà sentire meno la fatica e ti darà maggiore energia. Allora, come trascorrerete la vostra domenica?