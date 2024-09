520 in amore, il suo significato ti lascerà senza parole

Se cerchi un modo originale per dichiararti alla persona di cui sei innamorata, 520 potrebbe essere la parola perfetta. Cosa vuol dire in amore 520 e perché proprio questo numero? Da dove nasce esattamente?

L’origine del 520 è virale sul web, dalla Cina è diventato famoso in tutto il mondo tanto da diventare uno dei modi preferiti delle giovani coppie per dichiarare il loro amore alla persona amata. Se anche a te è capitato di leggerlo in giro sui social, dovresti assolutamente approfondire il suo significato e capire come usarlo nel quotidiano.

520, la festa dell’amore in Cina e il suo significato

520 ha un significato semplice ma decisamente emozionante: è un modo per dire ti amo. Come si è arrivati a questo numero e perché è nato proprio in Cina?

Il suono dei numeri 520 in cinese si legge wǔ èr líng, un suono abbastanza simile a wǒ ài nǐ che in cinese significa proprio ti amo. Da lì, quindi, è diventato sempre più virale dire al proprio partner i numeri 520 piuttosto che un semplice ti amo.

Non solo in Cina, questa dicitura di numeri è diventata famosa in tutto il mondo, anche tra le giovani coppie italiane. Ricorda molto lo slang ILY di inglese, ovvero I Love You che tradotto in italiano significa proprio ti amo.

Nel corso del tempo questo slang cinese diventato virale in tanti altri paesi ha ispirato la Cina a stabilire un giorno importante che ricorda un po’ il nostro San Valentino. Noi festeggiamo il 14 febbraio, mentre la Cina ha deciso di celebrare l’amore nella data del 5 maggio.

Perché questa scelta? In Cina la data verrebbe scritta mettendo prima il mese e poi il giorno, di conseguenza il 5 è il mese di maggio e il 20 è il giorno scelto. Essendo famoso il modo di dire 520 al posto del ti amo, hanno ben pensato di proporre proprio questa data per richiamare anche lo slang di internet più famoso al mondo.

Incredibile come un suono di tre numeri sia diventato famoso in tutto il mondo tanto da influenzare il marketing cinese a creare un vero e proprio giorno di San Valentino.

Durante il 5 maggio le persone del posto organizzano appuntamenti romantici come una cena a lume di candele, si scambiano regali per l’occasione e si dichiarano alla persona che amano. Insomma, se cerchi un modo originale per dire ti amo al tuo lui, 520 è il numero perfetto!