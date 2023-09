Cosa succede se smettiamo di mangiare carne rossa: così cambia il nostro corpo

Cambiare alimentazione e smettere di mangiare carne rossa ha delle conseguenze sull’organismo che è giusto valutare.

Un cambio di alimentazione, soprattutto quando è una variazione improvvisa, per il corpo ha sempre un significato importante e quindi non va preso con leggerezza. Se si sceglie di eliminare la carne, bisogna valutare di consultare un medico.

Non perché questa scelta non sia giusta ma per accedere alle giuste indicazioni per affrontare correttamente questo cambio di rotta e soprattutto per preparare il corpo nel modo adeguato.

Smettere di mangiare carne: cosa accade al corpo

Oggi si discute con grande attenzione del tema carne, si sente parlare sempre più di alimentazione vegetariana e vegana. C’è chi sceglie la linea per una questione morale o religiosa, chi lo fa per l’ambiente e chi invece per la salute. Sicuramente la carne che si trova nei supermercati e dai rivenditori non è di qualità eccellente. Non perché non venga controllata ma come conseguenza ovvia di una produzione di massa che porta alla crescita di allevamenti intensivi che non hanno certamente un impatto positivo.

La carne rossa ha una buona dose calorica quindi sicuramente eliminarla all’improvviso potrebbe portare ad una perdita di peso. Questo è da valutare soprattutto per chi è sottopeso con attenzione. Un altro fattore importante è ciò che accade in termini di nutrienti, in particolare per l’apporto di vitamina B, minerali e ferro che vengono a mancare.

Variazioni potrebbero esserci a carico della pelle, soprattutto per chi ne fa un uso importante. Il consumo di alimenti vegetali a dispetto della carne infatti ha un beneficio certo sul derma. Si vanno ad integrare anche maggiori fibre che sono benefiche per la salute. Secondo gli studi eliminare la carne ha un impatto anche per la salute cardiovascolare del corpo, tutto però dipende sempre dai quantitativi.

Smettere di mangiare carne ha dei pro e dei contro, ognuno può fare la propria scelta a patto che ne discuta prima con un medico perché ci sono conseguenze, soprattutto per coloro che sono abiutati a mangiarne molta e improvvisamente smettono. Situazione differente per chi è già abituato a mangiarla raramente. La carne in eccesso fa male ma secondo le direttive può essere consumata una volta a settimana, se rossa, o con maggiore incidenza per carne bianca o pesce.

Seguire un’alimentazione sana, bilanciata e varia è alla base della buona salute. Consultare uno specialista in merito è il passo più importante per non creare problematiche al fisico e mancanze alimentari importanti.