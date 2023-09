Cena, cosa mangiare per dimagrire davvero: evita assolutamente questi alimenti

La cena è l’ultimo pasto della giornata, proprio per questo ci sono degli alimenti che bisogna assolutamente evitare se si vuole dimagrire

La cena è il momento in cui finalmente ci si mette a tavola dopo una lunghissima giornata lavorativa. La routine giornaliera porta ad accumulare tutto lo stress la sera. Per questo motivo l’ultimo pasto induce quasi tutti a scaricare completamente la tensione immagazzinata sul cibo.

Le calorie consigliate da distribuire durante l’arco della giornata sono le seguenti: il 25% per la colazione, il 5% per lo spuntino mattutino, il 35% per il pranzo, il 5% per lo spuntino pomeridiano e il 30% per la cena.

Anche se alcuni alimenti sono sani, la sera devono essere assolutamente eliminati se si vuole perdere peso.

Alimenti da evitare la sera per dimagrire

Per mantenere la linea è fondamentale fare attenzione agli alimenti che vengono ingeriti prima di andare a dormire. Ecco alcuni alimenti da evitare la sera al fine di perdere peso:

Pasta e pane: sono cibi che non si riescono a smaltire la sera in quanto contengono molti carboidrati. E’ consigliato mangiarne solo 50 grammi.