Cosa sono le Jelly-Milk Nails, la nuova tendenza per le unghie che sta spopolando ovunque

Sta spopolando praticamente ovunque, le unghie con i disegni più originali sono delle vere opere d’arte, cosa è questa nuova tecnica.

La nuova tendenza per le unghie è sicuramente la Jelly-Milk, dove i colori gelatinosi si sposano con le nuance lattiginosi per un risultato sorprendente e da mordere. Dai colori più vivaci si passa dunque alle tinte pastello e tenui con cui realizzare delle vere e proprie opere d’arte sulle mani.

Abbiamo visto le varie manicure di Chiara Ferragni, che sceglie spesso questa tecnica per le sue unghie e la tendenza è diventata sempre più in voga, le esperte si stanno sbizzarrendo con ogni genere di disegno, che chiaramente trova la sua perfetta realizzazione con le tinte color latte, ed ecco che abbiamo le Jelly-Milks Nails, che stanno letteralmente spopolando ovunque.

Dalle Jelly Nails alle Jelly-Milk Nails, qual è la nuova tendenza per le unghie

Oltre alla tendenza per l’estate delle unghie corte, ce n’è un’altra che sta spopolando ed è quella delle Jelly-Milk Nails, che unisce alla tecnica jelly nuance diverse, in versione latte, per disegni dolci e gentili, che sono davvero unici. In principio ci sono le Jelly Nails caratterizzate da un mix di luminosità e colori vibranti, dove la trasparenza delle unghie di base suggerisce una certa golosità.

Adesso questa tecnica si è arricchita con le tonalità latte e sono arrivate le Jelly-Milk Nails, una versione decisamente più tenera della precedente, con nuance che vanno dal rosa pastello a sfumature di bianco e di ogni altra tinta, nella sua sfumatura più chiara. Ed ecco che troviamo unghie con dolci margherite disegnate sulla punta, ma anche arcobaleni bellissimi e nuvole, altri fiori e chi più ne ha più ne metta.

Il risultato è davvero sorprendente, proprio per questo le Jelly-Milk Nails stanno spopolando e sono sempre di più le donne che optano per questa manicure. Chiaramente per poter realizzare disegni perfetti e potersi sbizzarrire con l’invettiva delle più brave manicuriste, bisogna avere una certa forma di unghia, che non potrà essere estremamente corta, altrimenti non ci sarà abbastanza spazio per realizzare le varie fantasie.

La forma migliore per questa tendenza “gelatinosa” è senza dubbio quella a mandorla, che meglio si presta a diventare una tela dove poter “realizzare le varie opere”. In questo modo ci sarà abbastanza spazio per dare sfogo alla creatività più eccentrica e realizzare così disegni originali. La Jelly-Milk può essere realizzata anche sulle unghie ovali, altra forma che si presta perfettamente a questa nuova tendenza.