Dimentica le Red Flags: devi cercare quelle Beige

Dimenticate le bandiere rosse, le bandiere beige sono apparentemente il nuovo fenomeno degli appuntamenti. Scopriamo di cosa si tratta.

Le “beige flag” sono un fenomeno che si è diffuso su TikTok, una delle più popolari piattaforme di social media, in cui gli utenti condividono video brevi. Questo termine è stato coniato per descrivere una tendenza emergente in cui le persone esprimono la propria insoddisfazione verso una vita noiosa, monotona o priva di avventure. Il colore beige viene utilizzato metaforicamente per rappresentare questa mancanza di emozioni o eccitazione nella vita quotidiana.

La beige flag nella cultura urban di Tik Tok

La parola “flag” fa riferimento a un simbolo o un segnale, come le bandiere che vengono issate per indicare un certo significato. In questo caso, la “beige flag” viene utilizzata per indicare che qualcuno si sente intrappolato in una routine banale e desidera vivere una vita più avventurosa o significativa. I video su TikTok relativi alle “beige flag” sono diventati popolari poiché molte persone si sono identificate con questa sensazione di insoddisfazione nella loro vita quotidiana. Gli utenti utilizzano hashtag come #beigeflag per condividere esperienze simili e per creare una comunità di persone che cercano modi per spezzare la monotonia e cercare nuove avventure.

Alcuni video potrebbero mostrare persone che si sforzano di apportare cambiamenti nella propria vita, cercando nuovi hobby, esplorando posti diversi o cercando nuove opportunità. Altri video possono essere più ironici o sarcastici, mostrando situazioni comuni che possono sembrare noiose o insignificanti. La diffusione delle “beige flag” su TikTok può essere attribuita a diversi fattori. Innanzitutto, TikTok è una piattaforma che favorisce la creatività e l’espressione individuale, quindi le persone trovano un modo per condividere le proprie frustrazioni o aspirazioni attraverso video divertenti o significativi.

In secondo luogo, i contenuti su TikTok si diffondono rapidamente grazie alla funzione di condivisione e all’algoritmo che consiglia i video in base agli interessi dell’utente. Quando un video su un determinato argomento diventa virale, viene visto da un vasto pubblico, aumentando così la visibilità e l’attenzione verso quel tema specifico, come le “beige flags”. Infine, la pandemia di COVID-19 potrebbe avere contribuito alla diffusione di questo fenomeno. Molte persone si sono ritrovate bloccate in casa, con le proprie attività quotidiane limitate e l’assenza di eventi sociali o viaggi. Questo ha portato a una maggiore consapevolezza delle limitazioni della vita quotidiana e ha stimolato un desiderio di nuove esperienze.

La beige flag riferita alle relazioni

Per capire meglio questo fenomeno, dobbiamo consultare l’autorità su tutte le cose relative allo slang: Urban Dictionary. La prima definizione che il sito web dà è: “Qualcosa che non è né buono né cattivo, ma ti fa fare una pausa per un minuto quando lo noti. È qualcosa di strano”. Questa è la definizione che ispira la tendenza TikTok per “la bandiera beige del mio ragazzo…” o “La bandiera beige della mia ragazza è…”, dove le persone nelle relazioni condividono dettagli eccentrici sui loro partner.

La didascalia “beige flag” in genere sovrappone un video di detto partner che fa qualcosa di innocuo come mangiare o bere caffè. Comunque, anche Urban Dictionary offre una definizione diversa, apparentemente applicabile solo ai profili di appuntamenti online: “Le beige flags sono un segno che qualcuno è noioso o manca di originalità”. La TikToker @itscaito, che si definisce “CEO delle beige flags” nella sua bio afferma di aver coniato il termine, ne elenca alcuni in un video ora virale che includono “odiare il coriandolo, l’ananas sulla pizza ecc.”, oppure “qualsiasi riferimento a sitcom estremamente mainstream”.

Bandiere beige a cui prestare attenzione

Secondo La Tik Toker Caitlin MacPhail ci sono diverse tipologie di beigeflags, eccone alcune.

Se tutte le loro foto sono selfie: questo indicherebbe che qualcuno non ha hobby. Questa potrebbe anche essere una bandiera rossa, ma in superficie, indica principalmente uno stile di vita noioso.

Se i loro hobby sono estremamente generali: bere caffè, uscire a mangiare fuori, fare sonnellini e accarezzare i cani non sono hobby. Sono solo cose che fondamentalmente tutti fanno su base giornaliera, quindi non rientrano nella categoria speciale o interessante.

Se fanno qualche riferimento a una sitcom mainstream: se citano sitcom o dicono qualcosa come “Nel mio tempo libero, probabilmente sto… guardando The Office”, è lecito supporre che il loro gusto per i programmi TV sia obsoleto.

Se stanno cercando “qualcuno con cui andare all’avventura”: cosa significa anche questo? Stiamo parlando di fare viaggi, escursioni e tour di fantasmi, o stiamo parlando di provare una gelateria diversa in una città vicina? È un’affermazione così generica che di solito non vale la pena immergersi.

Se si considerano un “genitore di piante”: a meno che tu non possieda un negozio di piante o lavori in uno, questo non ti distingue dalle migliaia di persone che possiedono piante e si ricordano di annaffiarle.

Se usano la parola “foodie”: tutti amiamo il cibo, quindi a meno che tu non sia un vero chef o un critico gastronomico, questo non farà sì che la gente si fermi a chiedertelo.