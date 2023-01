Cosa regalare a un baby shower? Mini guida al regalo perfetto

L’arrivo di un bambino è una cosa bellissima da festeggiare. Regalare un momento di gioia alla futura mamma prima che nasca il piccolo è un regalo fantastico, ma è importante capire come organizzare un perfetto baby shower. La regola principale di questa occasione è che i regali devono essere soprattutto utili per la mamma del futuro nascituro. Il resto, per il momento, scivola in secondo piano.

La festa è una tradizione statunitense d’importazione, diventata ormai anche un’usanza anche da noi, in cui si festeggia l’arrivo del nascituro, in cui si regalano le cose primarie che possano servire, dal corredino agli oggetti più utili.

La domanda da porsi prima di organizzare un baby shower è: cosa può servire alla futura mamma? I regali per il baby shower sono importanti più della torta e dei palloncini, che comunque sono essenziali per un party che si rispetti. Sono diverse le idee per regali indispensabili e di alta qualità, che ogni donna che sta per diventare madre apprezzerà.

Cosa regalare alla mamma

Cosa regalare a un baby shower – Foto Pinterest/ gratefulteagifts.com

In generale, i regali per il baby shower dovrebbero essere utili per accudire il piccolo, oppure per facilitare il benessere della madre durante i primi mesi:

lo sterilizzatore per biberon

il mangia pannolini

il cuscino per allattamento

lo zaino con fasciatoio

il marsupio

il set di prodotti per il bagno

In ogni baby shower che si rispetti non può mancare la torta pannolini, dove è bene scegliere una taglia un po’ più grande di pannolini che sicuramente si userà per più tempo, con i vari prodotti per l’igiene del piccolo e magari un porta ciuccio personalizzato

Un regalo che va oltre l’utilità ma che si può inserire tra i regali molto apprezzati dalle mamme c’è il diario della gravidanza, dove la mamma può scrivere e raccontare la crescita del piccolo, oppure l’album del bebè, dove appuntare tutte le prime volte del neonato, o ancora la coperta mesi dei neonati.