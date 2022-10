Hai preso un bouquet a un matrimonio? Non fare assolutamente questa cosa

I matrimoni sono degli eventi pieni di emozioni e di tante tradizioni. Dall’ingresso della sposa, fino al lancio del bouquet. Ed è proprio a quest’ultima usanza che si viene coinvolte, se non si è già sposate. E’ un momento divertente per la sposa e le sue amiche. La tradizione, infatti, vede la sposina lanciare il mazzo di fiori (che secondo il galateo deve essere regalato dal futuro sposo come ultimo regalo) alle donne nubili presenti alla festa.

Chi lo coglierà, secondo il rito, si sposerà entro l’anno, in quanto il mazzo di fiori rappresenta il buon auspicio che una donna sposata fa ad un’altra donna.

Ecco cosa fare dopo aver preso il bouquet

Foto Pinterest

Il lancio del bouquet è carico di tradizione e buon augurio, per questo, quando una nubile lo prende al volo deve assolutamente conservare i fiori che ha ricevuto al volo, aspettando la sua proposta di matrimonio.

E’ fondamentale per la buona riuscita, far seccare i fiori nel modo giusto, in modo tale da poterlo conservare a lungo. Occorrono pochi e semplici passi ma da seguire attentamente: innanzitutto i fiori si mettono a testa in giù per farli seccare, in modo tale che con questa posizione i boccioli perderanno i liquidi ma soprattutto non avranno la testa verso il basso per via della gravità.

Altro passaggio per seccare al meglio il bouquet, è quello di legarlo con lo spago e appenderlo in un punto comodo come una maniglia oppure un chiodo. Si lascia così per almeno due settimane. Potrebbero cadere delle foglioline o del polline, ma è del tutto normale, nulla di preoccupante.

Appena il mazzo di fiori diventa secco e rigido si gira e si cosparge di tanta lacca per capelli, in modo tale da fissarlo ben bene e poterlo mettere in un vaso. Non va posizionato in un luogo molto luminoso altrimenti la luce rischia di scolorirlo con il passare del tempo.