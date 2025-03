La qualità del sonno è di fondamentale importanza per il benessere psicofisico di una persona. Dormire bene, infatti, migliora l’umore, ma anche la concentrazione e influisce sull’energia e la produttività che si hanno durante il corso della giornata. Non tutti, forse, sanno che ciò che mangiamo può decisamente avere un impatto significativo sulla qualità del sonno.

Occorre, quindi, scegliere i cibi corretti da mangiare la sera per favorire un riposo rigenerante e profondo. Scopriamo cosa mangiare la sera per dormire meglio e svegliarti piena di energia.

Cosa mangiare di sera per dormire bene la notte e svegliarsi con energia

Mangiare in modo corretto non vuol dire semplicemente evitare dei cibi pesanti o difficili da digerire, ma anche scegliere degli ingredienti che promuovano il recupero mentale e il rilassamento. Ecco la lista degli alimenti che possono migliorare la qualità del sonno, aiutandoci a svegliarci pieni di energia.

Cereali integrali: avena e quinoa, ad esempio, sono ricchi di sali minerali come il magnesio che è di fondamentale importanza per il sistema nervoso e per aiutare i muscoli a rilassarsi. I cereali integrali, inoltre, favoriscono la produzione di serotonina, ovvero l’ormone del buonumore che migliora anche la qualità del sonno. Sono ottimi come spuntino serale. Tisane: pensiamo, ad esempio, a tisane rilassanti come la valeriana o la camomilla. Queste vantano, infatti, proprietà rilassanti e calmanti. Si tratta di bevande naturali che agevolano il sonno. Possono tranquillamente essere consumate prima di coricarsi. Banane: ricche di potassio e magnesio, le banane sono un frutto che combatte lo stress e rilassa i muscoli. Queste contengono anche triptofano, aminoacido in grado di stimolare la produzione di serotonina e melatonina migliorando, di fatto, la qualità del sonno. Frutta secca: noci e mandorle, ad esempio, sono ricche di melatonina e magnesio che migliorano la qualità del sonno. Un piccolo snack come questo, quindi, favorisce il rilassamento serale. Yogurt greco: anche uno yogurt ricco di calcio aiuta a produrre melatonina. I probiotici contenuti, inoltre, migliorano la digestione e questo, ovviamente, contribuisce ad avere un buon riposo.

È, quindi, importante scegliere dei cibi corretti per favorire il rilassamento serale, contenenti melatonina e magnesio per ridurre lo stress. Insomma, l’equilibrio tra alimentazione e riposo è innegabile. Scopri anche i consigli per dormire bene e gli alimenti da mangiare la sera per perdere peso.