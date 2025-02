Se mangi questi alimenti la sera, dormi meglio e perdi peso: la lista completa!

A chi non è mai capitato di ingrassare o soffrire di insonnia? Spesso si tratta di sintomi legati a ciò che mangiamo prima di andare a dormire. L’alimentazione serale, infatti, gioca un ruolo importante per migliorare la qualità del sonno, ma può anche essere di aiuto per favorire il dimagrimento.

C’è una lista di alimenti che, se consumati la sera, possono aiutare a dormire meglio e a perdere peso. Scopriamo insieme quali sono.

Dieta, spuntino prima di dormire: cosa mangiare la sera per dormire meglio

La qualità del sonno è importante per il recupero mentale e fisico. L’alimentazione può influire su come dormiamo. Ci sono cibi che contengono nutrienti, che possono favorire la produzione di melatonina – ormone che regola il ciclo sonno-veglia – e il rilassamento. Il magnesio, ad esempio, è molto importante per le sue proprietà rilassanti e può essere trovato in alimenti come spinaci, mandorle e noci.

Ci sono, poi, alimenti che contengono triptofano, aminoacido in grado di stimolare la produzione di melatonina e serotonina per migliorare il sonno. Tra questi alimenti ci sono latte, yogurt e formaggi (sebbene ci sia chi si domanda se lo yogurt prima di dormire faccia ingrassare o meno). I carboidrati complessi – pensiamo, ad esempio, a patate dolci e riso integrale – possono essere utili per favorire l’assorbimento del triptofano nel cervello. Ci sono anche tisane come valeriana o camomilla, rimedio naturale per calmare la mente prima di andare a dormire.

Perdere peso, gli alimenti da mangiare la sera

Chi vuole perdere peso è meglio che opti per una cena leggera, ma nutriente in modo tale che l’organismo non si appesantisca. Ci sono alimenti ricchi di proteine magre come tacchino, pollo, legumi o pesce. Questi sono ideali perché aumentano il senso di sazietà. Le proteine sono di aiuto per tutelare la massa muscolare. Allo stesso modo, è consigliabile evitare cibi ricchi di grassi saturi e zuccheri raffinati che possono accrescere i livelli di insulina.

Possono essere consumate anche delle verdure a basso contenuto calorico come broccoli, zucchine e cavolfiori. Queste forniscono vitamine e fibra senza appesantire. Le fibre, inoltre, favoriscono il senso di sazietà e la digestione. Mangiare frutta la sera prima di dormire è un'abitudine che potrebbe essere salutare per il contenuto di fibre, vitamine e antiossidanti. Mangiare prima di dormire fa ingrassare? In realtà, il consumo non è sinonimo di aumento di peso, se si tratta di quantità appropriate evitando gli accessi.