Cosa mangiare prima dell’allenamento: tutti i consigli utili

Un’alimentazione equilibrata e corretta è fondamentale prima di fare sport e aiuterà anche nella riuscita dell’allenamento.

Prima di fare sport è sempre bene fare uno spuntino ma è necessario conoscere cosa si deve mangiare per non rischiare di appesantirsi troppo prima di un workout. Ci sono una seri di cibi suggeriti.

Come punto di partenza è importante sapere che non vanno assolutamente saltati i pasti, né prima né dopo un allenamento, pensare di digiunare prima di un workout non aiuta a dimagrire.

Cosa si deve mangiare prima dell’allenamento

Assodato che allenarsi a stomaco vuoto non faccia bene alla salute – in quanto causa catabolismo e anche crisi ipoglicemiche – bisogna sapere cosa si consiglia di mangiare prima di una allenamento. I cibi variano a seconda del momento in cui si va in palestra, se la mattina, il pomeriggio o la sera.

Se ci si allena dopo la colazione è importante farla un’ora di prima di iniziare a fare sport. E’ preferibile mangiare un bicchiere di latte o uno yogurt, un paio di fette biscottate o anche un pancake con la marmellata. Al termine del workout si consiglia di fare uno spuntino con un frutto.

Se invece si ha fame tra un pasto e l’altro e ci si deve allenare, ci sono alcune buone idee di spuntini da fare prima del workout. A metà mattina si potrebbero mangiare uno snack leggero facile da digerire come una banana, un avocado, uno yogurt magro, un paio di fette biscottate con marmellata o miele o anche un buon frullato di frutta.

Se invece si pranza prima di andare in palestra anche in questo caso è fondamentale non appesantirsi, si possono mangiare carboidrati come pasta o riso integrale con verdure oppure un secondo leggero con un contorno, come ad esempio un petto di pollo, la fesa di tacchino, pesce o uova. Il tutto accompagnato da un piatto di verdure, se lo si desidera si possono mangiare anche le patate.

Qualora si decidesse di andare in palestra la sera dopo la cena, il discorso è simile a quello del pranzo, deve essere molto leggera. Si possono prediligere verdure crude, frutta fresca o secca. Si può consumare anche un primo o un secondo, basta che si mangi perlomeno un’ora e mezza prima dell’allenamento.

Per quanto riguarda gli spuntini da fare dopo l’allenamento, è meglio prediligere cibi che consentano di recuperare la forza e a rinforzare i muscoli. Quindi vanno bene frutti come mele, kiwi o banane e verdure come cavolo, sedano o spinaci. Sono consigli fondamentali che permettono di migliorare i risultati, non solo a breve termine ma soprattutto nel lungo periodo.