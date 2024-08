Cosa mangiare a Bari? I piatti da non perdere

Almeno una volta nella vita bisogna trascorrere le vacanze in Puglia. Una regione in cui è possibile divertirsi, rilassarsi, vivere esperienze culinarie indimenticabili, passeggiare e andare alla scoperta dei borghi più antici, conoscere la storia dei vari posti e immergersi per ore e ore nelle acque cristalline che bagnano la regione.

Dopo aver scoperto quali sono le spiagge più belle della Puglia in cui andare con i bambini, è doveroso fare tappa a Bari e capire cosa poter mangiare di tipico.

Piatti tipici da mangiare a Bari

Dalle località sul Gargano alle spiagge del Salento, la Puglia è sicuramente una delle regioni più gettonate nel periodo estivo. Una volta giunti in Puglia una tappa è assolutamente fondamentale: il capoluogo. Oltre a passeggiare per le vie della città, devi assolutamente mangiare a Bari i piatti tipici del posto.

Dai famosi street food ai dolci più antichi di sempre, in Puglia è possibile fare un salto nel passato attraverso la tradizione culinaria. Uno dei piatti da non perdere in assoluto sono le orecchiette con le cime di rapa, un piatto tipico della zona gettonato perlopiù nel periodo invernale. Nonostante ciò, molti ristoranti propongono questo piatto della tradizione anche nel periodo estivo.

Un altro piatto tipico della cucina barese sono gli spaghetti all’assassina. Il nome spiega chiaramente gli ingredienti del piatto: gli spaghetti, croccanti e bruciacchiati, vengono conditi con sugo di pomodoro e… tanto peperoncino!

Tra i primi piatti pugliesi uno dei più richiesti è senza dubbio riso, patate e cozze. Sfiziosa, sostanziosa e facile da preparare, nasce come piatto povero e veloce da preparare con gli avanzi, motivo per cui vengono aggiunti ingredienti e verdure fresche di stagione in base al periodo.

Nei ristoranti troverai spesso tra le proposte vegetariane il piatto di fave e cicorie. Una ricetta antica della cucina barese, rientra tra i piatti tipici dei contadini in quanto povero e facile da preparare. Ancora oggi viene proposto per chi è alla ricerca di sapori genuini.

In giro per la città potrai imbatterti in numerosi panifici, all’interno potrai trovare una vasta scelta di focacce. La focaccia barese viene cotta a legna ed è possibile gustarla sia calda che fredda. Una volta provata non potrai più farne a meno. Da non perdere anche i famosissimi taralli pugliesi, uno street food perfetto per una merenda veloce o per un aperitivo in compagnia degli amici.

Impossibile non provare il panzerotto, il ripieno classico è di pomodoro e mozzarella, ma in giro per il centro potrai trovare tantissime varianti a base di carne o vegetariane e ancora più sfiziose.