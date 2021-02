Naturalmente i tramonti d’inverno e le raffiche di neve sono fantastiche, ma non dimentichiamo le temperature sotto zero e il ghiaccio sui marciapiedi. E non c’è nulla di più insopportabile che vestirsi per affrontare una gelida mattina d’inverno, tanto che finiamo per trascurare i nostri outfit per rifugiarci soltanto in capi d’abbigliamento caldi. Ma oggi siamo qui per dimostrare che possiamo apparire eleganti anche quando la temperatura scende sotto lo zero. Ecco, alcune idee look perfette per questo gelido febbraio!

Idee look inverno: bello è anche comodo!

Con l’inizio del nuovo anno, si assiste al ritorno delle felpe con cappuccio anni ’90, ma reinterpretate in stile 2021, ovvero più femminili, morbide e meno appariscenti. Il trend non è nuovo, ma piuttosto una naturale prosecuzione dell’avvento di capi comodi da indossare a casa e al lavoro. Proprio come ci insegna Eva Staudinger splendida in questa tuta da jogging SoSue, con berretto bianco e sneaker New Balance.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Idee look: il total black che non stanca mai!

Gli outfit total black tornano a essere la tendenza fashion del momento, novità nel campo dell’abbigliamento e degli accessori proposte nella tinta da sempre associata all’eleganza. La nostra ispirazione per un perfetto look total black da sfoggiare a febbraio è Lea Naumann, che indossa pantaloni e stivali neri di Zara, con tanto di audace giacca in pelle Weekday e, per finire in bellezza, borsa Dior.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

L’outfit che mescola alto e basso!

Quando si vuole stare al passo della moda, non si tratta di essere griffati da capo a piedi, quanto piuttosto di saper coniugare capi accessibili ad accessori di qualità. Un esempio perfetto è l’outfit di Julia Dalia, che, durante la Mercedes-Benz Fashion Week di Berlino, ha sfoggiato una giacca in pelle marrone Tiger of Sweden, con pantaloni in pelle Uniqlo, stivali Hope e gli straordinari occhiali da sole firmati Chanel.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Idee look: gioca con i contrasti!

Se c’è una cosa che la moda persegue da sempre sono i contrasti, come ci insegna l’outfit di Kim Riekenberg, che, avvistata per le strade di Amburgo, sfoggia una elegantissima giacca doppiopetto color panna, a cui fanno da contraltare gli stivali neri, alti e stringati con tanto di parigine e minigonna vertiginosa.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller/Getty Images)

L’outfit di febbraio è caldo e confortevole!

Con l’arrivo del freddo e le neve che imbianca le cime delle montagna, il desiderio è quello di rifugiarsi in capi confortevoli e – soprattutto – caldi. Se poi optiamo per colori dai toni caldi e con lievi gradazioni di nuance, il risultato è davvero fantastico. E noi ci siamo innamorate di questo completo due pezzi firmato The Curated!