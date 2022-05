Cosa fare se la sua ex è bellissima: una guida per non impazzire

Cosa fare se la sua ex è bellissima? Una storia d’amore passata può essere un fantasma che infesta la coppia, suscita paura, invidia o competizione specialmente quando l’aspetto di chi vi ha preceduto rasenta la perfezione. Ecco una guida per non impazzire e per evitare di restare intrappolate nella tela della gelosia.



Tanto bella, sì… ma lui ha scelto voi!

Bella sì, ma l’aspetto fisico non è tutto. Chiamatela “magra soddisfazione”, ma una cosa è certa: la bellezza, in ogni caso, lascia il tempo che trova e il tempo non è un alleato prezioso. Ci vuole ben altro per far durare un amore, esattamente quello che voi avete e che a lei manca. In fondo, lui ha scelto voi…

Parlarne con lui

Se la sua ex, bellissima, è diventata un’ossessione nel vostro rapporto, parlatene con lui ammettendo la vostra fragilità. Un uomo maturo e innamorato saprà rassicurarvi, a meno che non abbiate completamente perso il senno. Ma se è incapace di tranquillizzarvi, evidentemente qualcosa non torna o non funziona. Sarà il caso di capire se è davvero il patner giusto per voi…

No alla mania di controllo

Sono soprattutto le donne con manie di controllo a sentirsi in competizione con le ex del proprio partner, specie con quelle bellissime. Di fronte al passato del proprio compagno, di per sé incontrollabile, si sentono impotenti e questo le fa letteralmente impazzire. Come comportarsi con la sua ex in questi casi? È necessario fare un lungo respiro, calmarsi e riflettere: nessuno è perfetto, tantomeno lei.

Stop ai paragoni sciocchi

Se lei è bella non significa che voi siete brutte. Sarà pure più intrigante dal punto di vista estetico, ma ciò non la rende migliore di voi in senso assoluto. Quando si cresce (ed è il caso di farlo), sono altri gli aspetti che contano, sia per gli uomini sia per le donne. Evitare paragoni sciocchi con una ex è fondamentale anche per non rovinare l’equilibrio di coppia…