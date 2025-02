Iniziare la giornata col piede sbagliato, purtroppo, può capitare a chiunque. Solitamente ci si sveglia con il pensiero di dover affrontare una giornata ricca di impegni sia personali che lavorativi, di conseguenza l’umore non può che essere altalenante. Ma qual è la cosa più potente che puoi fare al mattino per essere più felice e produttiva?

Bastano veramente pochi gesti per poter svegliarsi al mattino e sentirsi non solo più sereni, ma anche più produttivi. Ecco cosa potresti iniziare a fare per stare meglio e sentirti più tranquilla!

Cosa fare al mattino per essere più felice e produttiva

Per poter iniziare la giornata con il buonumore dovresti iniziare a fare una piccola cosa. Sembrerà banale, eppure ti renderai conto di quanto possa fare la differenza.

Pianificare la giornata è tutto quello che devi fare per sentirti più produttiva. Dal momento che avrai una maggior produttività, questo ti porterà ad essere anche più serena e felice. Portare a termine i compiti della giornata ti farà sentire più soddisfatta e soprattutto capace di poter affrontare tante situazioni se organizzate nel modo giusto.

Come fare per far sì che questa diventi un’abitudine vera e propria? Rimedia un quaderno, un bullet journal o un’agenda. Fai in modo che sia tascabile così da poterla portare sempre con te. A questo punto segna su un foglio tutte le cose che devi fare, poi suddividile in base alla priorità e distribuisci nei diversi giorni della settimana tutte le cose che dovrai fare prima di domenica.

Stabilisci anche un tempo, così da avere più o meno un’idea su come poter incastrare le cose. Per poter essere produttiva ma allo stesso tempo più leggera e serena, non dimenticare di delegare tutto ciò che gli altri possono fare al tuo posto!

Un’altra cosa da non sottovalutare è impostare la sveglia almeno 15 minuti prima per poter fare un’attività che potrà aiutarti a stare meglio. Ad esempio? Una semplice lezione di stretching quotidiano, l’ascolto di un podcast sulla meditazione, la lettura di un libro o qualcosa che possa rientrare tra i tuoi interessi che sia in grado di trasmetterti pensieri positivi.

Una delle attività che potresti iniziare a fare al mattino è lo yoga della risata. Una pratica di benessere nata in India, ancora poco diffusa in Italia, nonostante sia ricca di benefici. Praticare lo yoga della risata al mattino, infatti, ti fa iniziare la giornata col piede giusto! Bastano solo 10 – 15 minuti per sentirsi bene.