Gallipoli, ecco le cose che devi assolutamente fare

Cosa fare a Gallipoli in qualche giorno? Ecco cosa non devi assolutamente perdere in questa città meravigliosa!

Una delle mete più ricercate in assoluto durante il periodo estivo è senza ombra di dubbio il Salento. Situato in Puglia, costituisce figurativamente il tacco dello stivale ed è una delle località più belle in assoluto del nostro paese.

Paesaggi paradisiaci, spiagge incantevoli e mare dalle acque cristalline, il Salento è sicuramente una meta da visitare almeno una volta nella vita. Tra le varie località e i borghi caratteristici della zona, una delle città più apprezzate in assoluto è Gallipoli.

Se hai intenzione di visitare questa città meravigliosa, ti suggeriamo alcuni luoghi di interesse da poter visitare anche nel giro di due giorni.

Gallipoli, i luoghi di interesse da non perdere

Gallipoli è una meta molto frequentata nel periodo estivo, le sue spiagge più belle sono spesso tra le bandiere blu e i suoi stabilimenti balneari offrono diversi servizi adatti a tutta la famiglia.

Tra le attrazioni da non perdere a Gallipoli c’è sicuramente il Castello. Costruito dopo il 265 a.C per la protezione della città, ad oggi ospita il museo civico in cui è possibile andare alla scoperta della storia della città. La patrona di Gallipoli è sant’Agata, qui è possibile visitare la Basilica Cattedrale in stile barocco, realizzata tra il 600 e il 700.

A questo punto potrai andare alla scoperta del centro storico caratterizzato da case particolari, storiche farmacie, musei, palazzi nobiliari e tanto altro ancora. Chi ama la montagna può decidere di trascorrere la giornata, invece che al mare, praticando del trekking nel parco litorale della zona. Puoi partire da Torre San Giovanni la Pedalata e procedere fino a raggiungere le famose Punta della Suina e Parco delle Sirene.

Caratteristica la Libreria del Mare, qui potrai trovare dei libri dedicati proprio alla cultura salentina e al mare. Se ti trovi a Gallipoli non perdere le mete più vicine da vedere almeno una volta, come Otranto e Nardò!

Una delle cose da fare a Gallipoli è assaggiare i piatti tipici del posto. Prova il pesce fresco, le frise, i pasticciotti, il famosissimo caffè leccese e tanto altro ancora!

Il divertimento qui non manca, se siete una giovane coppia oppure cercate divertimento per una serata in spiaggia, optate per le mete più conosciute nella zona di Baia Verde e le varie discoteche del posto! Non dimenticare di leggere i consigli di stile per un perfetto outfit da festa in spiaggia!