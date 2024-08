Picotage, come ringiovanire il viso con un trattamento non invasivo

Un trattamento della dermatologia di cui sicuramente starai sentendo parlare molto in questo ultimo periodo. Si tratta del picotage, un termine francese derivante dalla parola picoter, ovvero punzecchiare. Diverso dal filler, anche se spesso viene confuso con questa tecnica, il picotage agisce in un modo completamente diverso con l’obiettivo di ringiovanire il viso.

Talvolta prendersi cura della pelle del viso con una skincare idratante e nutriente per pelli mature potrebbe non essere abbastanza, ecco perché son tante le persone che ricorrono ai vari trattamenti di medicina estetica per rallentare l’invecchiamento e con il picotage puoi farlo senza stravolgere i connotati.

Tecnica del picotage: quanto dura, come funziona e prezzi

Qual è la differenza tra il picotage e il filler? Innanzitutto bisogna capire che il primo ti permette di attenuare gli inestetismi lasciandoli quanto più naturali possibile, mentre con il filler o il botox l’obiettivo è di riempire le rughe e “paralizzare” le espressioni, cosa che il picotage non fa.

La tecnica consiste in delle micro iniezioni a un millimetro di profondità nelle zone del viso comprese décolleté e collo. Quale sostanza viene utilizzata per la micro iniezione? Si tratta di acido ialuronico puro, una sostanza naturalmente presente nel nostro corpo che viene prodotto in quantità minore andando avanti con gli anni. L’obiettivo è quello di stimolare la produzione di elastina e collagene, che rendono la pelle compatta, soda e quindi più giovane e fresa.

Da che età è consigliata? La tecnica di picotage può essere effettuata a partire dai 30 anni, ovviamente una skincare adeguata potrebbe far la differenza e posticipare il trattamento. Inoltre sembrerebbe non avere delle controindicazioni in quanto è un trattamento poco invasivo che non provoca né dolore né causa la rottura dei capillari.

Ovviamente è importante farsi seguire da un medico esperto e scegliere con cura a chi affidarsi per il trattamento. Quanto dura? Bisognerà effettuare varie sedute, le prime 3 potrebbero essere fatte una ogni mese, poi ogni 3 – 4 mesi potrà essere effettuata la seduta di mantenimento. Quindi una volta superate le prime tre sedute, gli effetti del picotage potranno durare oltre 90 giorni.

Il costo del picotage può variare a seconda di tantissimi fattori, a partire dalla zona da dover trattare, dalla situazione di base, dall’esperienza dell’esperto, dalla città e da tanto altro ancora. I prezzi comunque si aggirano attorno ai 400 – 600 euro a seduta.