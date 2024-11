Copribase per albero di Natale fai-da-te: le idee semplici realizzate con il riciclo creativo

Il Natale – come tutti sanno – è una delle festività più attese e amate dell’anno, in cui si pensa a decorare casa con addobbi, luci, palline colorate e, ovviamente, l’albero di Natale. Generalmente, però, la base dell’albero di Natale viene trascurata. Evitare di coprire la base può essere considerata una scelta antiestetica, che può rovinare il suo aspetto complessivo.

Fortunatamente, è possibile mettere in pratica delle idee semplici, da realizzare con il riciclo creativo. Scopriamo di più sul copribase per albero di Natale fai-da-te, così da aggiungere un tocco personale alle decorazioni natalizie.

I copribase per albero di Natale in carta, in juta e altri tessuti



La prima idea è quella di creare un copribase per albero di Natale in carta crespa o in juta. Si tratta di idee semplici e pratiche da realizzare con un po’ di fantasia. Del resto, la carta crespa – ad esempio – si presta a ogni utilizzo abbastanza facilmente. Si può lavorare attorno alla base, creando una specie di “ciotola” che nasconderà la base dell’albero. A questo proposito, è possibile scegliere il colore della carta crespa che si preferisce. L’idea principale è cercare di abbinare il colore a quello delle decorazioni natalizie.



Per quanto riguarda il sacco di juta, invece, posizionate semplicemente la base dell’albero di Natale al suo interno, magari imbottendolo anche un po’ e chiudendo il tutto con un fiocco. Ovviamente, si può fare un lavoro del genere anche con altri tessuti, creando delle “gonne” per coprire la base dell’albero di Natale: optate per un tessuto natalizio che vi piace o per un colore come il bianco, il rosso, il verde, il dorato o l’argento. Per procedere, vi basterà semplicemente tagliare un cerchio di tessuto, piegandolo in modo da formare una sorta di spicchio e tagliare, quindi, la punta di tessuto da aprire e a cui cucire gli orli.

Vasi, ceste di vimini e bauli: le idee fai-da-te come copribase natalizi



L’idea di un semplice vaso per nascondere i piedi dell’albero di Natale è una delle scelte migliori. Vi basterà, infatti, scegliere un vaso di grandi dimensioni per contenere la base, aggiungendo della ghiaia, dell’ovatta o del potpourri.



Per un albero di Natale in stile shabby chic, potreste ricorrere a una semplice cesta di vimini che coprirà i piedi. Come fare? Procuratevi una cesta di vimini senza maniglie, eliminate la base e inserite il vostro albero di Natale. Infine, se siete in cerca di addobbi natalizi vintage e avete – ad esempio – un vecchio baule in casa, potreste fare del vero e proprio riciclo creativo inserendo al suo interno l’albero di Natale, lasciando la chiusura aperta. Siete pronte a dare libero sfogo alla vostra fantasia? Scoprite anche l’albero di Natale rosso e perché si fa l’albero di Natale.