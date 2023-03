Come sfoggiare un contorno occhi da star in poche mosse

Un dettaglio erroneamente considerato tralasciabile da un numero fin troppo grande di beauty addicted è sicuramente il contorno occhi: sforzarsi di creare un make-up che possa rendere lo sguardo magnetico e seducente, seppur perfettamente in linea con le tendenze maggiormente in voga, senza curarsi minimamente di come l’area sottostante appaia equivale infatti all’insoddisfazione data dall’ammirare un bel quadro con una brutta cornice attorno.

Qualora il paragone non fosse stato esaustivamente convincente, forse sarebbe bene specificare di come questa delicata area del viso sia tra le prime ad accusare i crudeli segni del tempo: dotato di minori strati cutanei e ghiandole sebacee per definizione, il contorno occhi risulta infatti più esposto ad agenti esterni e quindi al rischio di disperdere i liquidi, con una più o meno grave condizione di disidratazione come inevitabile conseguenza.

L’aggravante a minare la radiosità di questo? Mali comuni quali stress, genetica e stanchezza. Ebbene, ora che ti abbiamo terrorizzato a sufficienza, ecco alcuni beauty hacks utili da aggiungere alla propria skincare routine al più presto.

SOS contorno occhi: rimedi last minute e prodotti salvavita

L’incantesimo più popolare del momento per donare istantaneo sollievo al proprio contorno occhi in men che non si dica viene, come prevedibile, da TikTok. In particolare dalla nota dermatologa Shereen Idriss, per una maggior precisione: il trucco starebbe semplicemente nel lasciare in posa una generosa quantità di crema idratante (specifica per la zona) su di esso, il cui assorbimento sarà da favorire tramite della pellicola trasparente. Il risultato è sì assicurato, ma esclusivamente da tenere in considerazione per occasioni straordinarie.

Un prodotto, invece, salvifico per la salute del proprio contorno occhi è sicuramente questo siero di The Ordinary, il Multi-Peptide Eye Serum:

Foto Instagram @theordinary

Dalla speciale formula a base d’acqua, è mirato a scongiurare la comparsa dei più comuni segni di invecchiamento servendosi di combinazioni multiple di peptidi al fine di contribuire a ridurre l’aspetto di inestetismi quali zampe di gallina, borse ed occhiaie in favore di nuova luminosità e freschezza.