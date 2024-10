Quanto consuma la friggitrice ad aria: consuma meno del forno?

Le friggitrici ad aria sono uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle cucine. In poco tempo, infatti, sono diventate amatissime e utilizzatissime, grazie alla loro versatilità e alla possibilità che regalano di preparare velocemente e facilmente dei cibi gustosi e croccanti. Basti pensare a delle buonissime patatine, ma non soltanto e il tutto senza ricorrere all’olio.

Forse, non tutti lo sanno, ma le friggiatrici ad aria sono ottime anche per scongelare, riscaldare o essiccare degli alimenti. È lecito, però, domandarsi quanto consuma una friggitrice ad aria. Ad esempio, consuma meno del forno? Si tratta di una domanda importante, per capire come poter risparmiare.

Quanto consuma la friggitrice ad aria

Per cercare di risparmiare, è normale domandarsi quanto consumino gli elettrodomestici che utilizziamo. Tra quelli che consumano più energia elettrica, ci sono la lavastoviglie, la lavatrice, il frigorifero e anche il forno elettrico e la friggitrice ad aria. È importante utilizzarli con consapevolezza, così da non incorrere in brutte sorprese nella bolletta a fine mese. Nello specifico, la friggitrice ad aria sono al quarto posto tra gli elettrodomestici che consumano di più.

Il suo fabbisogno energetico è pari a 1,4-1,6 kW/h, con un costo di circa 70 centesimi per ogni ora di utilizzo. Generalmente, una friggitrice ad aria ha una potenza da 1500 watt a 1800 watt-2000 watt. In linea generale, per scoprirlo è possibile seguire la seguente formula: consumo energetico = potenza (in W) x tempo di utilizzo (in ore).

La friggitrice ad aria consuma meno del forno?

Se vi state chiedendo se consuma più il forno o la friggitrice ad aria, la risposta è semplice. Sebbene il forno elettrico abbia un consumo medio di 0,9 kW/h e un costo di utilizzo di circa 42 centesimi all’ora, la differenza la fa il tempo di utilizzo dei due elettrodomestici che incide sulla bolletta. La friggitrice ad aria, infatti, vanta dei tempi di cottura ridotti al minimo, per cui in pochi minuti è possibile preparare dei piatti gustosi.

Questo è agevolato ulteriormente dall’accensione anticipata per il preriscaldamento, per cui la friggitrice ad aria può essere utilizzata immediatamente senza sprecare ulteriore energia. Generalmente, infatti, il forno va acceso almeno quindici minuti prima (sia per quanto riguarda il forno statico che il forno ventilato). La risposta è, quindi, che la friggitrice ad aria consuma meno del forno. A proposito di quest’ultimo, se lo utilizzate, ci sono dei metodi a cui poter ricorrere per far tornare il forno nuovo.