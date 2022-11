I migliori brand low-cost da provare ora per sfoggiare un make-up da favola

Il mondo della bellezza è colmo di prodotti accattivanti a cui è difficile resistere… se non per merito del prezzo proibitivo che presentano. Chi ha detto, però, che per giocare con il make up e sperimentare rimanendo al passo con le nuove tendenze trucco non si possa fare affidamento sui brand low-cost?

I brand low-cost che amiamo per il nostro make-up di sempre

Questi costituiscono senz’altro un’alternativa valida ed efficace sia per iniziare ad abbozzare i primi beauty look che per permettersi una vasta gamma di scelta. Vediamo quali sono i nostri preferiti e, per ognuno di essi, un best-seller.

NYX Professional Make-up

Foto Pinterest | Mayralicious

Iniziamo con un marchio professionale, ma che offre prodotti a prezzi medio-bassi: NYX Professional Make-up: si tratta di un’azienda cosmetica statunitense facente parte nientemeno che di L’Oréal, la quale offre una grandissima quantità di prodotti tutti altamente performanti. Tra i più venduti vi sono senz’altro le Lip Lingerie, ossia rossetti liquidi dalla finitura opaca e con una promessa di durata pari a 16 ore.

KIKO MILANO

Foto Pinterest | KIKO

Per noi era già chiaro parlando della nostra selezione in merito alle migliori offerte Kiko del mese di Novembre: le proposte make-up dell’azienda italiana hanno definitivamente il nostro cuore, da sempre. Il loro New Unlimited Foundation, poi, merita di essere citato (o quantomeno tenuto in considerazione) nella nostra guida all’acquisto del fondotinta.

Essence

Foto Pinterest | Makeup

Ultimo ma non ultimo, Essence: insomma, chi di noi non si è affacciato al mondo del make-up con lui? I prodotti disponibili sono innumerevoli, offerti a prezzi imbattibili e lanciati attraverso collezioni a tema sempre invitanti e fantasiose. Tutti parlano di lui, tutti lo vogliono. Stiamo parlando ovviamente dell’iconico “I Love Extreme“, il mascara del brand nato con il pack nero e fucsia e, solo in seguito, declinato in più e più varianti.