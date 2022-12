Consigli make-up, come avere un look sofisticato adatto a tutte le occasioni

Che si tratti di un importante impegno lavorativo, di un primo appuntamento oppure di una festa chic svariate sono le occasioni a richiedere un make-up sobrio e raffinato, a prescindere dalle tendenze trucco di stagione. Non esattamente quello che si direbbe un gioco da ragazzi: esaltare i propri tratti senza risultare troppo appariscenti può rivelarsi talvolta una faccenda molto complessa. Ecco il motivo per cui oggi vogliamo darti tutta una serie di consigli che potranno tornare particolarmente utili in tali circostanze!

Parola d’ordine: sobrietà, guida ad un make-up neutro ed efficace

Aurelie Giraud e Zoe Isabella Kravitz – Foto Instagram @yslbeauty

Per il perfetto “trucco “passepartout” trucco saranno prima di tutto da prediligere i toni neutri: la base trucco dovrà apparire luminosa il più possibile, atta ad uniformare l’incarnato ed a restituire un’idea -la maggior parte delle volte fittizia- di apparente riposo. Se il primer contribuirà a creare una base levigata, il fondotinta neutralizzerà le discromie con l’aiuto del correttore e della cipria. Per completare il tutto si procederà con un leggero (leggerissimo) contouring, dello strategico blush e dell’illuminante.



Per il trucco occhi la chiave di questo make-up sarà una giusta combinazione di colori neutri ed eyeliner, pronti a valorizzare lo sguardo senza però appesantirlo: con l’aiuto di ombretti marroni, taupe, champagne o rosati si dovrà truccare l’occhio in base alla sua forma, creando zone di luce e d’ombra nei punti adatti. Importantissimo sarà poi intensificare l’attaccatura delle ciglia superiori ed inferiori mediante dell’eyeliner o del kajal (neri o marroni) per conferire maggior profondità. Il mascara? Il miglior alleato.



Completerà il make-up con un tocco sofisticato e super glamour un trucco labbra nude: con l’apposita matita se ne traccerà accuratamente il contorno, mentre sulla superficie restante si applicherà del rossetto (caldo o freddo a seconda del proprio sottotono e shiny oppure matte in base al solo gusto) con un velo di gloss.