Cosa sapere sul dating online e quali sono i consigli da seguire

Conoscere le persone attraverso le app di incontri è sempre più diffuso, le app aumentano e i siti a cui fare riferimento sono sempre di più. Quali sono i consigli da seguire se il tuo obiettivo è di iscriverti in una di queste piattaforme con l’intento di trovare la tua dolce metà?

Il dating online ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro, porta sempre attenzione con chi decidi di condividere il tuo profilo e soprattutto i messaggi di interesse. Ecco, quindi, alcuni suggerimenti da mettere in pratica per un dating online sicuro!

Dating online, i consigli da seguire e le cose da evitare

Tra le app di incontri sicuramente la più diffusa è Facebook Dating di cui vi abbiamo parlato in maniera dettagliata per creare un profilo quanto più possibile “accattivante”.

Per poter creare il proprio profilo su un’app di dating online è importante essere quanto più possibile onesti. Pubblica quindi una foto del profilo in cui ti si vede in primo piano, evita quindi le foto di gruppo o gli scatti da lontano. Ovviamente il suggerimento è quello di optare per una foto al naturale e quindi senza ritocchi o filtri vari.

Crea una biografia coinvolgente, quindi presentati brevemente e parla delle tue passioni in maniera troppo eccessiva. Utilizza qualche emoticon così da rendere la presentazione, che sarà il tuo biglietto da visita, più piacevole e interessante.

Sii costante, quindi apri l’applicazione più volte a settimana, così da essere attiva sul sito di incontri e ricevere quindi dei like o i cosiddetti match. L’orario ideale in cui accedere sembrerebbe essere proprio la sera nella fascia oraria che oscilla tra le 19 e le 24. Inoltre il giorno perfetto sembrerebbe essere proprio la domenica!

Quando inizi a messaggiare con una persona che sembra essere anche abbastanza interessante in base alle prime informazioni che hai ricevuto, inizia a seguire questi preziosissimi consigli.

Tra i vari consigli da seguire uno riguarda senza dubbio la propria sicurezza. Non divulgare immediatamente informazioni fin troppo personali come il luogo di lavoro o l’indirizzo di casa, ricorda sempre che non hai la minima idea di chi ci sia dall’altra parte del telefono.

Sii sempre sincera non solo con gli altri ma anche con te stessa. Se una conoscenza non sembra più essere di tuo interesse, fallo presente all’altra persona senza sparire di punto in bianco. Fare ghosting non è mai piacevole!

Ultimo consiglio: non organizzare il primo appuntamento, e anche i successivi, in posti poco sicuri, quindi troppo desolati o lontani dai posti che frequenti. Prediligi una location pubblica e soprattutto, per una maggiore sicurezza, comunica ad una tua cara amica il luogo dell’appuntamento!