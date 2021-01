Spesso ci possiamo sentire sommerse dai prodotti di bellezza, soprattutto le più appassionate a make-up e skin care. Le mensole del nostro bagno sono invase di prodotti, tra creme, oli, fondotinta e mascara. Qualcuna si è trovata persino a conservali in frigo, tanto che tra il pangrattato e i pomodori ogni tanto spunta una maschera in tessuto.

Se vi dicessimo che ci sono modi semplici ed efficaci per acquistare meno prodotti, ma di non rinunciare a nessun trattamento? È proprio così, l’importante è seguire questi 7 trucchi per sfruttare al massimo i vostri prodotti beauty.

Foto Amazon

Usa il rossetto al posto del blush

Oltre a farvi risparmiare soldi e spazio, questo trucco è anche ottimo per chi è meno esperta con il make-up (e quindi rischia di esagerare), o per chi stesse cercando un effetto naturale al massimo. Utilizzando il rossetto al posto del blush, infatti, l’armonia cromatica è assicurata.

Usa la cipria come shampoo secco

Un altro prodotto che occupa i nostri scaffali, ma che non usiamo quotidianamente, è il shampoo secco. Perché sprecare spazio per una boccetta che utilizziamo giusto un paio di volte la settimana, se va bene, quando ci svegliamo tardissimo e dobbiamo correre fuori di casa?

Foto | Sephora

Vi sveliamo il secondo trucco: usate la cipria incolore, il principio è lo stesso, ma la funzionalità doppia.

Burro cacao e olio solido come highlighter

In fondo quello che cerchiamo è proprio quell’effetto bagnato-baciata-dal-sole-brillo-da-dentro, no? Il modo migliore per ottenerlo, scoprirete, non è grazie allo sbrilluccichio di una polvere illuminante, ma l’olio solido o il burrocacao.

Mascara al posto dell’eyeliner

Anche in questo caso, perché utilizzare due prodotti, che magari rischiano di essere di tonalità diverse, quando se ne può usare uno? Specie se utilizziamo un mascara molto molto nero, o colorato, rischiamo che l’eyeliner abbia una resa diversa. Così, invece che allungare le ciglia, ci ritroviamo con una macchia stile panda.

Getty Images | Gareth Cattermole

Immergete il pennellino da eyeliner tra le setole del mascara, et voilà.

Effetto bagnato sui capelli grazie alla crema per le mani

L’effetto bagnato è super trendy, sia in estate che in inverno. Ma davvero difficile da ottenere: una montagna di prodotti, e poi i capelli che sono subito da rilavare, tutti impastati. Per svoltare la situazione, ecco il quinto trucco: usate la crema per le mani.

Foto Getty Images | Emma McIntyre | AMA2020

Applicatela sui capelli umidi, pettinateli come preferite, e uscite fiere.

Al posto dell’ombretto, il bronzer

Anche in questo caso, stesso discorso per il rossetto-blush e il mascara-eyeliner: armonia. Utilizzando il bronzer al posto dell’ombretto riuscirete ad ottenere quel desiderato effetto naturale baciata dal sole.

Crema e correttore = fondotinta

Se siete delle appassionate di creme colorate, o prediligete i fondotinta dalle texture più leggere, vorrete scoprire qual è il trucco numero 7: mescolare un po’ di correttore (la cui coprenza, in genere, è più alta) alla crema idratante vi permetterà di avere un fondotinta arricchito dalle proprietà della vostra crema preferita.

Foto Pixabay | Moho01

Usate l’olio al posto di… tutto

Questo è un trucco molto utile specie quando si viaggia: con una boccetta di burro di cacao, o l’olio che preferite, potrete idratare la vostra pelle, i capelli, struccarvi e usarlo come highlighter (vedi sopra!). Insomma, un vero tutto fare.