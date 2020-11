Blush in crema: i migliori per affrontare il gelido inverno

Vogliamo svelarvi il segreto make-up della stagione invernale: il blush in crema. Perfetto per ottenere un look fresco e naturale, adatto alla stagione invernale e alle temperature più rigide.

Così come facciamo il cambio del guardaroba, infatti, anche la nostra beauty routine dovrebbe cambiare e preferire prodotti più idratanti. Dai detergenti alle creme tutto deve essere più ricco e nutriente per adattarsi alle temperature sotto lo zero, così deve fare il make-up.

Contro le labbra screpolate bisognerebbe preferire gli oli ai lucidalabbra, al fondotinta in polvere va sostituito quello il crema o liquido, e al posto del bronzer dovremmo usare il blush in crema.

Oltretutto, spesso questo tipo di prodotti ha un doppio utilizzo: dopo averlo steso sulle guance, si può sfruttare anche come tinta per le labbra.

Ecco i prodotti migliori sul mercato in questo momento.

Cheek Gelee di CHANTECAILLE

Una crema in gel ultra idratante, perfetta per l’inverno (ma adatta a tutte le Stagioni). Questo blush in crema non garantisce solo una sfumatura vibrante ma naturale, è anche una tinta a lunga durata che non si si trasforma in una chiazza sull’incarnato.

The Multiple di NARS

La parola più adatta a descrivere questo stick è multitasking. Ideato da NARS proprio per essere utilizzato sia come blush in crema che come tinta per le labbra. Il range di colori è ampissimo, sia mat che illuminanti, adattantosi a qualsiasi incarnato. Ed è facilissimo da usare.

Liquid Face Color di TRISH MCEVOY

Se è vero che “meno è meglio”, il blush liquido di Trish McEvoy è perfetto. Ne basta pochissimo, infatti, per dare vitalità al viso. La comodità di questo prodotto è anche nel pennellino dosatore: perfetto per essere applicato on the go.

Beauty’s Lip2Cheek di RMS

Arricchito con prodotti naturali, come l’olio di buriti, di carite e di cacao, non è solo illuminante ma anche super idratante. Anche in questo caso, ne basta davvero poco, quindi il consiglio è di iniziare con giusto un tocco di prodotto.

Cream Blush di KJAER WEIS

Quello di Kjaer Weis è un blush in crema arricchito con olio di ricino e jojoba, perfetto anche questo per un applicazione “a strati”: picchiettarlo sulle guance in modo leggero e aggiungere il prodotto poco per volta è il metodo migliore. In vendita in una decina di sfumature di rosa che si possono anche mescolare tra loro per ottenere la propria tinta personalizzata.

Pot Rouge For Lips & Cheeks di BOBBI BROWN

Come dice il nome stesso, questa cialdina ideata da Bobbi Brown è stata pensata per il multitasking: guance e labbra. Ha una tenuta davvero infinita, l’unico accorgimento che si deve prendere, spiegano i MUA di Bobbi Brown, è quella di assicurarsi che la pelle sia ben idratata, per evitare di assomigliare alla Pimpa.

Divine Duo Lip & Cheek di LILAH B

Questa formula è arricchita con aloe, agar e tanti ingredienti di origine naturale per garantire un effetto natuale e luminoso. Perfetto per una tinta leggera e dall’aspetto sano.

Cheek Tint di JILLIAN DEMPSEY

La Make-up artist Jillian Dempsey ha deciso di formulare il suo blush in crema con cere di origine vegetale e bambù per idratare e al contempo garantire una barriera protettiva alla pelle. L’effetto finale è quello di un velluto, ma bisogna fare attenzione a stenderlo con movimenti circolari per evitare le striature.

Creme Cheek Colour di LAURA MERCIER

Quello di Laura Mercier è un prodotto da sogno per le pelli più mature: miscelato con polveri ultra fini, è pensato proprio per un effetto a lunghissima durata.

Multistick di ILIA

Un altro blush in stick è quello di Ilia, pensato per un’applicazione facilissima, il colore può intensificarsi ad ogni strato, per ottenere un look ultra naturale o più marcato. E anche questo blush in crema è ideale per trasformarsi in un “rossetto” dall’effetto invisibile.

Cream Blush di CLÉ DE PEAU BEAUTÉ

Il blush in crema di Clé de Peau Beauté è il lusso per eccellenza: una formula ricca, creata per essere utilizzata sulle guancia, sulle labbra e anche sugli occhi. È leggero, ma comunque molto idratante grazie alla presenza di olio di argan e di cere che garantiscono una protezione totale. Lascia la pelle morbida e illuminata.

Creme Blush Highlighter Duo di KOSAS

Quello di Kosas è un blush in crema doppio: in ogni palettina sono contenute due sfumsture, da usare singolarmente o da mescolare a piacimento. Uno è il blush in crema vero e proprio, l’altro un illuminante, così che si possano ottenere look velvety o brillanti.

Cheeks Out Freestyle Cream di FENTY

Ormai si è capito: il mondo beauty è in mano a Rihanna. La pop star ha lanciato una linea di make-up che ha avuto un successo eccezionale, e non solo per il nome. Questo blush in crema è tra i più leggeri in commercio, adatto soprattutto a chi ha la pelle mista perché la sua formula è nongreasy. Si mescola immediatamente al tono della pelle per ridare vivacità all’incarnato.