Congedo mestruale, a che punto siamo in Italia e in Europa con i diritti delle donne lavoratrici

Scopri l’attuale stato del congedo mestruale in Italia: le proposte di legge, i dibattiti e le prospettive future per i diritti delle donne lavoratrici.

Quello del congedo mestruale è un tema sempre più dibattuto a livello globale: consiste nel concedere alle donne giorni di assenza dal lavoro o dallo studio durante il periodo mestruale, specialmente se soffrono di disturbi debilitanti come la dismenorrea.

In Italia sono stati presentati diversi progetti di legge riguardanti il congedo mestruale per le donne che soffrono di questi problemi, ma a differenza di altri paesi come la Spagna, attualmente non esiste una legislazione specifica in merito. Tutto è lasciato al libero arbitrio delle aziende, che possono decidere di indennizzare o meno le lavoratrici per il periodo di assenza legato alle mestruazioni

Congedo mestruale, le proposte di legge in Italia

Negli ultimi anni sono state presentate in Parlamento diverse proposte: nel 2016, un disegno di legge presentato in Italia mirava a garantire un adeguato supporto alle donne durante il periodo mestruale, proponendo l‘introduzione di tre giorni al mese di congedo mestruale per le lavoratrici affette da dismenorrea certificata.

L’obiettivo era riconoscere la necessità di riposo per le donne che soffrono di dolore debilitante, migliorando così la loro qualità della vita e la produttività lavorativa.

Un disegno di legge più recente, presentato nel 2023, estende l’introduzione del congedo mestruale non solo alle lavoratrici, ma anche alle studentesse: prevede che le donne con dismenorrea severa possano richiedere fino a tre giorni di congedo retribuito al mese, previa presentazione di un certificato medico.

Inoltre il disegno di legge dell’anno scorso include misure per sensibilizzare l’opinione pubblica e ridurre lo stigma associato al congedo mestruale.

In mancanza di una normativa nazionale, la situazione varia da azienda ad azienda. Alcune realtà lavorative hanno adottato politiche interne che consentono alle dipendenti di usufruire di giorni di congedo retribuiti durante il ciclo mestruale, ma di fatto la maggior parte delle lavoratrici italiane non ha accesso a questa forma di tutela.

Congedo mestruale, in Italia l’impatto economico sui conti pubblici

L’introduzione del congedo mestruale avrebbe implicazioni economiche, dato che i datori di lavoro potrebbero dover affrontare costi aggiuntivi dovuti all’assenza delle dipendenti e alla necessità di sostituirle temporaneamente. Questi costi però potrebbero essere compensati da una maggiore produttività e benessere generale delle lavoratrici nel lungo termine.

A livello di conti pubblici, l’assistenza economica per il congedo mestruale potrebbe comportare un aumento della spesa in Italia, ma allo stesso tempo potrebbe anche ridurre i costi sanitari legati al trattamento dei sintomi gravi della dismenorrea non adeguatamente gestiti.

I disturbi durante il ciclo mestruale

La dismenorrea, o dolore mestruale, può variare da lieve a severo e spesso include sintomi come crampi addominali, mal di schiena, nausea, emicranie e fatica. Questi sintomi possono influenzare significativamente la qualità della vita delle donne, riducendo la loro capacità di concentrazione e produttività.

Alcune donne soffrono anche di sindrome premestruale (PMS), che può causare sbalzi d’umore, irritabilità e depressione. Nonostante il ciclo mestruale sia un evento naturale e fisiologico, e nonostante tante battaglie condotte dalle donne, purtroppo al giorno d’oggi, per alcune persone, resta ancora un tabù.

Il congedo mestruale negli altri Stati europei

La Spagna è uno dei Paesi europei più avanzati in termini di congedo mestruale. Nel 2022, è stato approvato un disegno di legge che permette alle donne di richiedere fino a cinque giorni di congedo mestruale al mese, con retribuzione completa.

Questa legge potrebbe aprire la strada per altre Nazioni europee a seguire l’esempio. Negli altri Paesi UE il congedo mestruale non è ancora regolamentato a livello nazionale, ma alcune aziende stanno iniziando ad adottare politiche interne che permettono alle dipendenti di prendere giorni di congedo durante il ciclo mestruale.

Nel Regno Unito, la Commissione per le Pari Opportunità ha chiesto al governo di considerare l’introduzione di un congedo mestruale retribuito. Anche in Francia e Germania il dibattito è in corso, ma non sono state ancora approvate leggi specifiche.

In Svezia esiste un’attenzione generale per il benessere dei lavoratori che si traduce in politiche aziendali flessibili. Le lavoratrici che soffrono di sintomi mestruali gravi possono richiedere giorni di malattia senza la necessità di specificare la causa, grazie a una cultura aziendale che promuove la fiducia e il rispetto delle esigenze individuali.

Il dibattito sul congedo mestruale in Italia rimane acceso e solleva importanti questioni di giustizia sociale e parità di genere. Alcuni sostengono che sia una misura necessaria per tutelare la salute e il benessere delle donne, mentre altri temono che possa alimentare il rischio di stigmatizzazioni e discriminazioni sul luogo di lavoro.

Le donne potrebbero infatti essere percepite come meno affidabili o meno capaci di mantenere una continuità lavorativa, il che potrebbe impattare negativamente sulle loro opportunità di carriera.

Il congedo mestruale rappresenta un importante passo verso la parità di genere e il riconoscimento dei diritti delle donne. È essenziale che le politiche sul congedo mestruale siano accompagnate da un sostegno adeguato e una comunicazione efficace per garantire che tutte le donne possano beneficiare di questi diritti senza paura di discriminazione o stigma.

Sarà fondamentale dunque affrontare questo tema con sensibilità e lungimiranza, tenendo conto delle esigenze delle lavoratrici e delle realtà aziendali.