Cosa succede durante il ciclo mestruale

Quel fastidioso mal di pancia mensile è il segno che siamo donne e che possiamo avere dei bimbi. È un modo di dipingere il mestruo come qualcosa di favorevole, non pensiamo solo al dolore. Il tabù sulle mestruazioni è ancora un tabù?

Con ciclo mestruale si considera quell’insieme di processi che portano la donna all’ovulazione; è normale che subisca delle variazioni negli anni, è importante sapere come cambia il ciclo mestruale a 20, 30, 40 anni. Vediamo cosa succede nel nostro corpo nell’arco dei 20 giorni, che è la durata media di un ciclo. Questo periodo va diviso in due parti: nella prima fase, l’ipofisi (una ghiandola situata alla base del cervello, che fabbrica gli ormoni necessari all’ovulazione) produce due ormoni l’FSH (follicolo-stimolante) e l’LH (luteinizzante).



Questi due ormoni hanno il compito di stimolare le gonadi (ghiandole sessuali) e, per l’esattezza, l’FSH provvede a far maturare il follicolo e stimolare la produzione di estrogeni nella donna, mentre l’LH promuove l’ovulazione. A questo punto il follicolo scoppia facendo fuoriuscire la cellula uovo che entra nelle tube di Falloppio ed è pronta a essere fecondata da uno spermatozoo. Durante questi giorni c’è la possibilità di imbattersi in un’emicrania da ciclo.



C’è poi una seconda fase (i restanti 14 giorni, che possono essere variabili). Questo periodo può svolgersi in due modi diversi: se è avvenuta la fecondazione, l’embrione produce precocemente un ormone chiamato gonadotropina corionica umana (HCG) che è in grado di prolungare la vita del corpo luteo (corpo luteo gravidico), il quale continua a secernere progesterone ed estrogeni e il risultato finale è l’assenza della mestruazione e il proseguimento della gravidanza. In questo caso, successivamente, avverrà un ritardo del ciclo.

Se non è avvenuta la fecondazione, il corpo luteo degenera e cessa la produzione di ormoni. L’ovulo non fecondato deve essere eliminato quindi la mucosa uterina si stacca e viene espulsa, dando origine a una perdita di sangue che dura alcuni giorni.