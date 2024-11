Per Natale stupisci una tua cara amica con una confezione regalo Kiko

Scegli uno dei gift set per le feste natalizie, la confezione regalo Kiko è un ottimo modo per stupire qualcuno di speciale!

I cofanetti di skincare e make up possono diventare il regalo perfetto per le feste natalizie. Se hai un’amica, una collega o una sorella appassionata di questo mondo e desideri stupirla con una confezione regalo, potresti prendere in considerazione i kit proposti da Kiko.

L’azienda italiana di cosmetici, Kiko, propone sempre prodotti di tendenza ideali per tutte le età. Tra i vari cofanetti di make up e skincare troverai sicuramente quello più apprezzato da far trovare sotto l’albero il prossimo 25 dicembre!

Confezione regalo Kiko: i kit per sorprendere una persona importante

I set di Kiko Milano possono essere acquistati in occasione delle feste di Natale, ottimi per fare un regalo che verrà sicuramente apprezzato da chi è appassionato di tutto ciò che concerne il mondo beauty.

Partiamo dal set skincare con due maschere contorno occhi, una energizzante e una idratante, e una maschera per le labbra. A un costo di 11,99 euro potrai acquistare 3 prodotti incredibili del brand all’interno di una pochette dorata in tema natalizio.

La confezione regalo natalizia più apprezzata del momento è il set composto da bagnoschiuma corpo al profumo di arancia dolce e una crema corpo al profumo di bergamotto. Con soli 20,99 euro potrai stupire qualcuno di speciale per te!

Per coloro che amano il make up e l’obiettivo è mettere in risalto il trucco labbra, il gift set Holiday Wonderlights Creamy Miniature Lipstick ti permette di acquistare a soli 15,99 euro ben tre mini rossetti dal finish cremoso all’interno di una pochette molto raffinata realizzata in tessuto nero effetto velluto.

Visto che il rosso è di tendenza per l’autunno inverno ed è anche il colore più gettonato nel periodo natalizio, potresti scegliere il set composto da un rossetto liquido dal finish brillanto e uno smalto effetto lucido entrambi della stessa nuance. Per chi, invece, non ama particolarmente il rosso, può scegliere tra il borgogna e il nude.

La combo matita labbra cremosa e lucidalabbra è sempre più gettonata tra le beauty addicted e le make up artist, un ottimo modo per rendere le labbra più carnose e anche protagoniste del look. Troverai la matita della stessa nuance del lucidalabbra idratante all’interno di una confezione regalo a soli 16,99 euro.

Rimanendo in tema labbra uno dei kit su cui puntare è il seguente: il set skincare labbra è composto da uno scrub, un applicatore e una crema labbra effetto volumizzante, il tutto all’interno di una pochette piccola facile da trasportare ovunque. Il mini lip scrubber è l’accessorio di cui la tua amica non sapeva di aver bisogno!

Per un set più completo, invece, potresti optare per quello venduto a 48,99 euro composto da: mascara per ciglia voluminose, palette ombretti, rossetto, lucidalabbra e matita kajal.