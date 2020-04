Per sostenere l’OMS nella lotta al coronavirus, Lady Gaga ha annunciato per il prossimo 18 aprile un mega concerto virtuale a cui parteciperà insieme a tanti grandi ospiti internazionali del mondo della musica. Gli artisti si esibiranno rigorosamente da casa, e tutti potranno vedere l’evento collegandosi a una delle tante emittenti e piattaforme che hanno aderito all’iniziativa. Ecco i dettagli.

Lady Gaga e tanti altri in concerto per lottare contro il coronavirus

L’evento globale che andrà in onda il prossimo sabato 18 aprile è stato curato da Lady Gaga insieme a Global Citizen. Tutti gli artisti che hanno deciso di prendervi parte si esibiranno in sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, impegnata ormai da mesi nella lotta al Covid-19, la malattia generata dal nuovo coronavirus.

Il mega concerto benefico, che sarà anche un evento televisivo mondiale, si chiama “One World Together At Home“. E sono diversi i cantanti che hanno dato la conferma della loro partecipazione al concerto per raccogliere fondi per la lotta al coronavirus. Oltre alla stessa Lady Gaga ci saranno artisti come Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, Andrea Bocelli, Chris Martin. E poi ancora Lizzo, Billie Eilish, Lang Lang, Alanis Morissette, Eddie Vedder.

Ma non solo, alla chiamata di Lady Gaga hanno risposto anche Billie Joe Armstrong dei Green Day, David Beckham, Idris Elba, che era risultato positivo al covid, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington e Priyanka Chopra Jonas, solo per citarne alcuni.

Come seguire il concerto ‘One World Together At Home’

L’evento verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme, tra cui: Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, Youtube, Twitter, Facebook. Presentatori del mega concerto saranno Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, che avranno il compito di passare la linea ai vari artisti che si esibiranno da casa. One World Together At Home sarà trasmesso a partire dalle 15.30 GMT, quando in Italia saranno le 17.30.

Lady Gaga, che ha festeggiato il compleanno lo scorso 28 marzo, ha commentato così l’evento e la raccolta fondi a esso collegato: “È un onore aiutare a curare questo enorme evento in cui mi esibirò anche io. Vogliamo puntare i riflettori sulla comunità globale e celebrare il potere dello spirito umano. Continueremo a raccogliere fondi e voglio farvi sapere ora che questa trasmissione non è una raccolta fondi. Raccoglieremo i soldi prima di andare in onda, così quando andremo in diretta, metterete via i vostri portafogli e seduti vi godrete lo spettacolo che tutti meritate moltissimo. Vi amo tutti”.

La raccolta curata da Lady Gaga insieme a Global Citizen, in solidarietà con l’OMS per la lotta al Covid-19, ha infatti permesso di raccogliere in una sola settimana oltre 35 milioni di dollari. Il denaro servirà a comprare Dpi e i kit per i test in tutto il mondo oltre a permette all’Oms di continuare a monitorare e comprendere la diffusione del virus per aiutare ad accelerare lo sviluppo di vaccini, test e terapie adeguate.