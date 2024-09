Con patate e pancetta ho fatto delle frittelle sfiziosissime: sono una tira l’altra

Ideali come antipasto o come secondo piatto sfizioso e croccante, le frittelle di patate e pancetta sono una ricetta facilissima da preparare.

Se vuoi accontentare i tuoi bambini o la tua famiglia in generale con un piatto da leccarsi i baffi, con pochi ingredienti potrai dar vita ad una delle pietanze più buone in assoluto: le frittelle di patate e pancetta! L’impasto lo prepari in meno di 5 minuti, da proporre quindi anche per una cena dell’ultimo minuto.

Come preparare delle sfiziose frittelle a base di patate e pancetta

Da accompagnare ad un contorno sfizioso di verdure così da completare il pasto principale, altrimenti prepara le frittelle in anticipo e proponile per un pranzo a buffet realizzato per festeggiare un compleanno. Le frittelle, infatti, saranno buone sia calde che fredde, l’importante è conservarle in frigorifero fino al momento del bisogno.

La preparazione è velocissima, inoltre è una ricetta così facile da poter essere preparata anche da chi è alle prime armi in cucina. Segui passo dopo passo il nostro procedimento e vedrai che otterrai un piatto coi fiocchi!

Se ti dovessero avanzare delle patate dalla ricetta, prova le 10 ricette di contorni sfiziosi con le patate!

Ingredienti

5 patate

150 gr di pancetta

100 gr di parmigiano grattugiato

35 gr di farina

1 uovo

1 cucchiaio abbondante di olio extra vergine di oliva

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

olio di semi per friggere

Procedimento

Per poter preparare la frittelle dovrai innanzitutto privare le patate della loro buccia. Dopo aver pelato le patate, sciacquale e asciugale con delicatezza con l’aiuto di uno strofinaccio. Grattugia le patate all’interno di un contenitore. Unisci l’uovo e inizia a sbattere il composto con l’aiuto di una forchetta. Aggiusta di sale, aggiungi il pepe e unisci anche l’olio extra vergine di oliva. Amalgama nuovamente. Grattugia il parmigiano e uniscilo al resto degli ingredienti, poi concludi con la farina. A questo punto potrai aggiungere il secondo ingrediente protagonista della ricetta, ovvero la pancetta che avrai precedentemente tagliato a listarelle. Metti a riscaldare abbondante olio di semi in un pentolino e, una volta raggiunta la giusta temperatura, inizia a friggere le tue frittelle di patate e pancetta! Ci impiegheranno all’incirca 2 minuti per lato. Scola su un piatto ricoperto di carta assorbente e porta a tavola il tuo delizioso antipasto.

Le frittelle possono essere arricchite anche da un ortaggio, ad esempio potresti grattugiare le zucchine dopo averle lavate e unirle all’impasto. Le zucchine possono sostituire anche la pancetta, così da poter ottenere anche un piatto vegetariano da proporre a chi non mangia carne!