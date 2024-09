Con meno di 1 euro faccio uno spray per vetri che non lascia macchie ed aloni: straordinario

Lavare i vetri è ormai un incubo? Le fastidiose macchie non vanno via, nonostante i soldi spesi in prodotti costosi? Cambia rotta e utilizza questo metodo.

Siete in procinto di lavare i vostri vetri, ma sapete già di non ottenere grandi risultati? Fermatevi un attimo e non procedete utilizzando lo stesso detergente che da sempre lascia macchie e aloni, vi spieghiamo cosa potrebbe fare al caso vostro. Quando si devono lavare i vetri c’è da rimboccarsi le maniche, questa operazione, infatti, richiede un dispendio di energie non indifferenti, ma puntualmente a fine lavoro e, dopo aver impiegato tantissime ore, ci rendiamo conto di non aver risolto chissà cosa: le macchie sono ancora presenti.

Abbiamo imparato che per avere vetri brillanti fosse necessario recarsi al supermercato e acquistare uno dei prodotti disponibili, ma in realtà la soluzione per risolvere il problema di macchie e incrostazioni sul vetro si trova dentro casa.

Il miglior metodo per pulire i vetri

Circa una volta al mese, bisogna intervenire lavando i vetri, questo lo sappiamo bene, l’accumulo di sporcizia crea macchie, ma anche il brutto tempo potrebbe rovinarli e portarli a raccogliere moltissima polvere, insomma qualsiasi essa sia la causa i vetri vanno necessariamente lavati.

Come vi abbiamo già detto, il più delle volte per effettuare questo tipo di pulizia ci si affida a prodotti costosi che promettono grandi risultati, ma è veramente così? La risposta è no! A fine lavoro ci si rende conto che quelle odiose macchie sono lì e faticano, nonostante gli innumerevoli sforzi. Se anche voi da tempo vi ritrovate in questa situazione – poco piacevole – è giunta l’ora di cambiare rotta e capire cosa si può fare. Basta utilizzare un semplice trucco, così come accade per la pulizia delle zanzariere.

Vetri puliti, la soluzione spray da creare direttamente in casa

Esiste uno spray per vetri che si può realizzare direttamente in casa, fattore che ci permetterà di risparmiare denaro, ma anche di non impattare sull’ambiente utilizzando sostanze aggressive. Dobbiamo servirci di due ingredienti che conserviamo in casa: aceto di vino bianco e amido di mais. Uniti, questi due ingredienti danno vita ad un detergente efficace.

L’aceto, difatti, è noto per le proprietà sgrassanti, mentre il secondo perché riesce ad assorbire lo sporco. Come va preparata la miscela? Semplice, all’interno di un flaconcino spray versiamo mezzo litro d’acqua tiepida, aggiungiamo subito dopo l’amido di mais, fissiamo il tappo e agitiamo per circa due minuti. L’obiettivo è quello di evitare i grumi, riapriamo di nuovo e ultimiamo aggiungendo mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, ripetiamo l’operazione fino a quando saremo sicuri di aver ottenuto una soluzione ben omogenea.

Come va utilizzato? L’operazione è piuttosto semplice, basterà nebulizzare sul vetro e servirsi di un panno in microfibra per procedere con il normale lavaggio. Vi consigliamo di seguire il verso che va dall’alto verso il basso. Infine, risciacquare sarà un gioco da ragazzi serviamoci di un panno asciutto e proseguiamo fino a completa asciugatura.