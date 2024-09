Con mandorle e tonno si prepara un primo piatto delizioso: se lo provi non lo lasci più

Capita spesso di rientrare in casa dopo un’intera giornata passata fuori casa e di non avere né il tempo e né la voglia di passare ore ed ore in cucina a preparare il pranzo o la cena. Ecco perché sempre più spesso ci si riversa sempre sulle solite cose o magari si opta per chiamare cibo d’asporto. In realtà entrambe le opzioni non sono affatto un’ottima scelta.

La prima perché alla lunga può anche stufare di mangiare sempre le stesse cose e la seconda oltre a non essere una pratica piuttosto salutare è anche abbastanza dispendiosa. Fortunatamente, in cucina esiste un’ingrediente che non si acquista da nessuna parte: la fantasia. Infatti, ne basterà usare anche un solo pizzico per trasformare semplici ingredienti in qualcosa di delizioso. Esattamente come capita in questa ricetta di oggi, dove mandorle e tonno si uniscono in un primi piatto ricco di sapore.

Unisci tonno e mandorle, in pochi minuti avrai pronto un primo piatto strepitoso

In cucina sono davvero infiniti gli ingredienti che possono essere utilizzati per realizzare dei primi piatti di sapore perfetti per ogni occasione. Ecco perché oggi, vogliamo mostrare come prepararne uno in pochi minuti. Gli ingredienti principali saranno mandorle e tonno, per portare in tavola un primo piatto da leccarsi i baffi.

Ingredienti:

320 g di pennette rigate o pasta corta a piacere

200 g di tonno sott’olio

100 g di mandorle pelate

50 g di parmigiano grattugiato

10 foglie di basilico

1 spicchio d’aglio

50 ml di olio extravergine di oliva

succo di mezzo limone

prezzemolo

sale

pepe

Procedimento:

Per prima cosa si andrà a preparare il pesto di mandorle. In un mixer mettere le foglie di basilico, le mandorle, il parmigiano, l’aglio e il succo di limone Azionare e proseguire fin quando non si sarà ottenuta una consistenze cremosa ed omogenea Regolare poi di sale e di pepe Nel frattempo mettere a bollire una pentola piena d’acqua e non appena arriverà a bollore calare la pasta Non appena la pasta sarà pronta, scolarla e conservare un bicchiere di acqua di cottura Rimettere la pasta in padella, aggiungere il tonno sgocciolato e il pesto di mandorle Accendere la fiamma al minimo e mantecare per un paio di minuti Aggiungere, infine, il prezzemolo fresco tritato Impiattare e servire.

La pasta al pesto di mandorle e tonno può essere mangiata sia in versione calda, quindi appena la pasta è cotta, oppure in versione fredda. In questo caso sarà perfetta anche per essere portata come pranzo in ufficio.