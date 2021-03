Kenneth Carson, altrimenti conosciuto come Ken, compie 60 anni. Bellissimo, sempre elegante e perfetto, l’uomo simbolo della nostra infanzia, che ci ha fatto innamorare (e che ha fatto battere il cuore anche a Barbie) nasce ufficialmente l’11 marzo 1961.

Come Barbie, anche Ken è cambiato nel corso degli anni

Ken è quindi di due anni più giovane della sua compagna. Dal giorno del suo debutto anche l’impeccabile fidanzato di Barbie è cambiato tantissimo. Al posto dei soliti capelli biondi e dei pettorali scolpiti, oggi Ken ci si propone in una vasta gamma di forme e dimensioni. Già dal 2017 infatti, il fidanzato dell’ iconica Barbie è disponibile con tre diversi tipi di corporatura, ben nove tonalità di pelle, dieci colori degli occhi, 27 tipi diversi di capelli e ben 20 diverse varietà di pettinature.

La sua fisionomia si è evoluta seguendo i cambiamenti in atto nella nostra società: negli anni ’60 assomiglia a un sempreverde teenager con capelli cortissimi. Negli anni ’70 invece subisce un upgrade che lo trasforma in una sorta di divo di Hollywood, con denti bianchissimi e sorriso smagliante. Negli anni ’80 diventa il fidanzato belloccio che conosciamo tutte: capelli corti, spalle larghe, pettorali marcati e sorriso da piacione.

Nei super amati anni ’90 invece quello che si evolve è soprattutto il suo abbigliamento, ma Ken mantiene sempre il suo look da fidanzato perfetto. Negli anni 2000, più precisamente dal 2017, Ken del nuovo millennio vuole essere più inclusivo e fresco. Non solo fidanzato palestrato, Ken punta a raggiungere una visione più variegata della bellezza, declinata in numerose varianti di skin tone, pettinature di capelli e fisionomie.

Le mille professioni dei Ken

Proprio come la sua iconica fidanzata, anche Ken negli anni ha aggiornato il suo curriculum, praticando le più svariate professioni. Lo abbiamo visto davvero in tutte le salse: in versione bagnino, chef, uomo sportivo, surfista californiano, casalingo, idraulico, uomo d’affari, insomma chi più ne ha, più ne metta.