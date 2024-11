Oggi vediamo insieme come truccare le sopracciglia per avere uno sguardo davvero bellissimo e molto sensuale: piccoli trucchi che vi renderanno bellissime!

Come truccare le sopracciglia per avere uno sguardo sensuale e sempre in ordine? Abbiamo già visto tutti gli step per curare al meglio le nostre sopracciglia; imparare a truccarle alla perfezione è il segreto per prendersi cura del proprio aspetto quotidiano soprattutto sapendo che possono bastare pochi minuti di make up per non farsi mai trovare in difetto. Le sopracciglia più alla moda devono essere sì truccate ma al tempo stesso risultare molto naturali.

Sopracciglia perfette, come truccarle

La prima cosa da sottolineare è che le sopracciglia sono davvero importantissime per il viso e per l’espressione: non esiste un trucco perfetto se le nostre sopracciglia si presentano in una forma sbagliata. Per intensificarne il colore o per correggere una forma sbagliata, la prima cosa che dovrete fare è riempire le sopracciglia con un ombretto leggermente più chiaro e seguirne la forma.

Disegnate poi con una matita dalla punta sottile i peletti che poi andrete a sfumare con un pennellino: per il tocco finale utilizzate un po’ di gel trasparente per le sopracciglia per fissare il tutto. Ricordate che anche il trucco di questa parte del viso deve essere il più naturale possibile.

Come disegnare le sopracciglia

Seguendo i passaggi illustrati nel video, ottenere sopracciglia perfette diventa un gioco da ragazze! Procuratevi delle pinzette, un correttore, un pennellino, un ombretto in polvere o una matita per sopracciglia e il fixer.

Per iniziare, definite l’arcata sopraccigliare con le pinzette e il pettinino. Applicate poi il gel per fissare i peli in posizione. Successivamente, con un leggero tocco di matita o ombretto in polvere, disegnate le sopracciglia per correggere eventuali imperfezioni. Infine, una passata di fixer per assicurare la tenuta del trucco e il tocco finale con il correttore applicato sotto l’arco sopraccigliare, sfumando accuratamente per illuminare lo sguardo.

Seguendo questi semplici passaggi, potrete ripulire ogni imperfezione e mettere in risalto i vostri occhi con sopracciglia impeccabili in pochissimo tempo!

Sopracciglia perfette, quale forma scegliere?

è molto divertente, anche perché potrete scegliere tra moltissime forme. La prima cosa che va detta è che le sopracciglia devono essere il più naturali possibile e seguire la forma originaria : assolutamente sbagliato infatti assottigliarle troppo, soprattutto nella parte vicina all’occhio. Se non vi sentite troppo abili con la pinzetta e con la ceretta, vi consigliamo per le prime volte di rivolgervi ad un’esperta che vi consentirà poi di proseguire il lavoro a casa da sole. Sempre molto di moda la forma ad ali di gabbiano, che prevede un angolo verso l’esterno ema sempre molto naturali.

